De Belgische zwemkampioenschappen (leeftijdscategorieën), voorzien op 17-19 en 24-26 juli, worden door de coronacrisis geannuleerd. Dat maakte de Koninklijke Belgische Zwembond bekend. Tot eind augustus worden alle zwemcompetities afgelast.

De raad van bestuur van de KBZB nam de beslissing 'in het licht van de recente beslissingen en maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad', zo luidt het, en 'de beslissingen worden volledig ondersteund door de beide regionale zwemfederaties'.

De Nationale Veiligheidsraad besliste deze week dat alle massa-evenementen tot 31 augustus verboden zijn.

De KBZB hoopt dat het Belgische zwemmen vanaf 1 september een doorstart kan nemen 'mits inachtneming van algemene en aangepaste social distancing maatregelen'.

Of het BK kortebaan (14-15 november) zal doorgaan, is nog niet bepaald. Het BK open water (5-6 september) blijft voorlopig op de kalender staan. Het BK artistiek zwemmen (voor senioren) wordt op 11 november georganiseerd.

De KBZB laat verder weten dat, om te besparen, voor secretaris-generaal Wouter Georges tijdelijke werkloosheid (4/5e) werd aangevraagd.

