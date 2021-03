Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) wil een eventueel verzoek om voorrang in de vaccinatiecampagne voor de Belgische Olympische atleten pas bespreken wanneer alle kwetsbare groepen gevaccineerd zijn. Dat antwoordde hij donderdag in de Kamer op vraag van onafhankelijk volksvertegenwoordiger Jean-Marie Dedecker.

Dedecker wees er op dat een coronabesmetting op het verkeerde moment desastreuze gevolgen kan hebben voor atleten, terwijl die vaak jarenlang toewerken naar de Spelen. "Een besmetting betekent een prestatieverlies van 30 procent gedurende 12 weken. Besmet worden na half april, betekent je kansen hypothekeren."

Minister Vandenbroucke herhaalde de intentie van de overheid om eerst de kwetsbare groepen te vaccineren. "Ik heb uw verzoek gehoord en ik begrijp dat ook, maar ik vraag u en de betrokken atleten om te begrijpen dat we nu eerst aandacht geven aan de kwetsbare bevolking en de zorgverstrekkers, twee grote groepen mensen. Wanneer we toegekomen zijn aan algemene bevolking, is het makkelijker om te antwoorden op dit soort verzoeken", klonk het.

Dergelijke beslissingen neemt Vandenbroucke hoe dan ook niet alleen, benadrukte hij. De minister zou zo'n verzoek met zijn collega's van de deelstaten moeten bespreken in de interministeriële conferentie Volksgezondheid, klonk het.

Dedecker was niet tevreden met dat antwoord. Hij vroeg de minister of hij zijn vaccin - Dedecker is ouder dan 65 en krijgt dat dus normaal gezien vroeger dan de brede bevolking - mag afstaan aan een Olympisch atleet.

