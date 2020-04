De Olympische Spelen zijn uitgesteld, dus moet het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) zijn ambities even uitstellen. 'Maar dat betekent niet dat er nu geen werk meer aan de winkel is', zegt Olav Spahl, topsportdirecteur van het BOIC en delegatieleider voor de Spelen in Japan.

De prioritaire aandachtspunten van het BOIC zijn op dit ogenblik de gevolgen van het jaar uitstel op het kwalificatietraject en de internationale wedstrijdkalender. Het is wachten op een mededeling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dat heeft beloofd om midden april met meer info te komen.

'Daarna kunnen wij op onze beurt onze bijzondere en interne criteria, in overleg met de technische directeurs van de betrokken federaties en de liga's, herzien', vertelt Spahl. 'Om vervolgens hopelijk zo snel mogelijk terug te koppelen naar de atleten van Team Belgium en hun coachen.'

Spahl bevestigde voorts dat het BOIC van 14 tot 21 november opnieuw een olympische stage in het Turkse Belek zal organiseren. 'Alle atleten die reeds selecteerbaar zijn en de atleten die een realistische kans hebben voor selectie mogen mee. Het wordt dezelfde of vergelijkbare doelgroep als degene die in aanmerking kwam in december 2019. De olympische stage die we gepland hadden voor de Spelen van Parijs in 2024 van dit jaar verschuift naar het najaar van 2021. Het BOIC blijft dus focussen op Tokio 2020, ook al vinden de OS een jaar later plaats. Onze atleten en de coachen hebben bewezen dat ze hun piekmomenten kunnen halen tijdens de zomer. Van zodra we zicht hebben op de wedstijdkalender kan iedereen weer werken naar een topprestatie volgend jaar.'

