De gewezen bokser Floyd Mayweather zal betalen voor de kosten van de uitvaart van George Floyd, de 46-jarige zwarte man die een week geleden in Minneapolis na hardhandig politieoptreden is overleden.

Dat melden Amerikaanse media.

'Hij zal waarschijnlijk kwaad op me worden om dit te zeggen, maar ja, hij zal zeker voor de uitvaart betalen', zo zei de topman van Mayweather Promotions, Leonard Ellerbe, aan de Amerikaanse sportzender ESPN.

Volgens het bericht bood de 43-jarige gewezen wereldkampioen via een gezamenlijke kennis aan om te betalen voor de uitvaart in Houston op 9 juni en herdenkingsdiensten in Minnesota en Charlotte. De familie aanvaardde dat aanbod, aldus ESPN.

De dood van Floyd veroorzaakte zowel vredevolle protesten als gewelddadige incidenten in de Verenigde Staten.

