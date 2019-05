Op 1 juni bokst Delfine Persoon (34) in Madison Square Garden dé kamp van haar leven. Portret van een West-Vlaamse boerendochter.

Experience the unforgettable at Madison Square Garden, where history happens at The World's Most Famous Arena. Meer tot de verbeelding kan een zaal niet spreken. The Garden of MSG, zoals ze door de New Yorker wordt omschreven, is mythisch. Drie jaar geleden speelde Stromae er voor een vol huis - 20.000 zielen -, lang voor hem passeerden de allergrootsten der aarde de revue. George Harrison, Elvis Presley, John Lennon, The Who, Led Zeppelin, The Police, Bruce Springsteen of U2, ze tekenden voor onvergetelijke concerten in Midtown Manhattan.

...