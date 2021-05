De Filippijnse bokslegende Manny Pacquiao, intussen 42, zal op 21 augustus in Las Vegas terugkeren in de ring. Na twee jaar zonder gevecht doet hij een poging de IBF- en WBC-gordels bij de weltergewichten over te nemen van de Amerikaan Errol Spence. Pacquiao maakte het nieuws zelf bekend op Twitter.

Bij zijn laatste kamp, in juli 2019, versloeg hij de Amerikaan Keith Thurman met de WBA-titel bij de weltergewichten als inzet. Omdat hij die titel niet verdedigde, pakte de federatie hem deze eind januari af. De Cubaan Yordenis Ugas heeft de gordel nu in zijn bezit.

Pacquiao had eerder aangekondigd zijn comeback te willen maken tegen de Ierse MMA-ster Conor McGregor. Nadien zou hij kampen tegen de Amerikaan Ryan Garcia, de rijzender ster bij de lichtgewichten, maar uiteindelijk wordt het dus een duel bij de welters tegen Spence.

De 31-jarige Amerikaan won tot dusver alle 27 kampen die hij vocht, waarvan 21 voor het einde van de wedstrijd.

Pacquiao was in het verleden wereldkampioen in zes verschillende categorieën, van de vlieggewichten tot de superwelters. Op zijn palmares staan 62 zeges, 7 nederlagen en 2 onbesliste kampen. Naast zijn bokscarrière bouwde hij in de Filippijnen ook een politieke carrière uit en schopte het tot senator.

