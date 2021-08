De laatste week beheersten de uitspraken van Sporza-journalist Eddy Demarez over de geaardheid van de Belgian Cats het nieuws. In de Krant van West-Vlaanderen is bondscoach Philip Mestdagh echter opvallend mild voor de commentator. 'We mogen niet vergeten dat beide partijen elkaar in de toekomst nog nodig zullen hebben.'

Het voorval is bekend: kort na een Facebook Live-uitzending van Sporza bleef de microfoon aan toen journalist Eddy Demarez en enkele gasten speculeerden over de geaardheid van de Belgian Cats. De Sporza-journalist kreeg een storm aan kritiek te verwerken op de sociale media, werd op non-actief gezet door de VRT en de basketbalvrouwen vroegen zelfs zijn ontslag.

De familie Mestdagh, met bondscoach Philip en speelsters Hanne en Kim, bleef echter stil over de hele heisa. Maar in de Krant van West-Vlaanderen kwam vader Philip dan toch met een reactie. 'Ik kan er inkomen dat mijn speelsters gechoqueerd waren. Die uitspraken waren natuurlijk heel ongepast', aldus Mestdagh. Maar de bondscoach blijft wel opvallend mild voor Demarez. 'Sommigen pleiten voor zijn ontslag, maar dat vind ik zelf wel heel hard. Veel liever zou ik hebben dat beide partijen samenkomen en dit als grote mensen kunnen bespreken en uitpraten. In deze zaak zijn er geen winnaars en verliezers. En vooral: we mogen niet vergeten dat beide partijen elkaar in de toekomst nog nodig zullen hebben.'

Veel liever dan een ontslag zou Mestdagh meer oog voor diversiteit willen zien op tv. 'Ik zit al een tijdje als coach in het basketbal en zag al gekleurde speelsters, christenen, moslims, hetero's, lesbiennes, homo's... Ik dacht dat ook sportjournalisten dat intussen aanvaard hadden, maar blijkbaar is dat toch niet zo. Nu, we zullen zien wat ervan komt. Ik heb er goede hoop op dat beide partijen met elkaar in overleg kunnen gaan en de zaak zal worden uitgepraat.'

