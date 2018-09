Bondscoach Red Dragons met ambitie op het WK: 'Volgende ronde bereiken is absolute must'

Het indrukwekkende palmares van de opvolger van Vital Heynen spreekt boekdelen. Als speler werd de 141-voudige international Europees kampioen in 1989 en wereldkampioen een jaar later. Op zijn erelijst als coach staan onder meer drie World Leagues en twee Europese titels, behaald met drie verschillende landen.

Morgenavond (woensdag 12 september) staat Anastasi (51) voor zijn eerste echte examen met de Red Dragons. Op het WK, nota bene in zijn eigen vaderland Italië, moet hij België voorbij Argentinië zien te coachen. Een best gevaarlijke eerste poulewedstrijd, want de Argentijnen (7e) staan op de FIVB-ranking hoger dan de Belgen (15e). Maar net als in het voetbal zegt de wereldranglijst niet alles. 'Toch is het geen eenvoudige openingsmatch', meent Anastasi. 'Argentinië kon net als Japan (ook in de poule van België, nvdr) de volledige zomer in een topcompetitie, de Nations League, aantreden en zich meten met de beste volleyballanden ter wereld. Ook Slovenië is een te duchten tegenstander, een team dat al vijf jaar met nagenoeg dezelfde spelers werkt en een coach die er ook al een paar jaar aan de slag is.'

België werd vierde op het EK vorig jaar, een prestatie die verwachtingen schept voor het WK. Dat beseft de Italiaan: 'Ik koos ook voor deze job omdat ik geloof in de mogelijkheden van deze spelersgroep. We hebben de kwaliteiten om te wedijveren met al onze tegenstanders, zelfs met Italië (4e op de FIVB-ranking, nvdr), dat met Zaytsev en Juantorena er ditmaal bij, ontegensprekelijk favoriet is in onze poule. Maar ik weet nog niet hoe mijn team zal reageren in moeilijke omstandigheden tijdens een belangrijk toernooi. Nu, vier van de zes ploegen gaan door naar de volgende ronde. Die bereiken is voor ons een absolute must, maar we zouden graag beter doen dan de vierde plaats om verderop in het toernooi nog een kans te maken.'

Opslagen van 120 km/u

Daarbij heeft Anastasi een duidelijk strijdplan voor ogen. Anders dan voorganger Vital Heynen wil de huidige bondscoach meer risico in het spel zien. Vooral in de opslag, hij legt uit waarom: 'De vorige bondscoach koos inderdaad voor een voorzichtigere aanpak. Volleybal, sport in het algemeen, gaat gepaard met fouten maken. Als je niet accepteert dat je fouten maakt, dan accepteer je niet dat je aan sport doet. Net als in tennis - ik ben een groot tennisliefhebber - is het in volleybal ook belangrijk om de bal dicht tegen de lijn te slaan. Blok-verdediging is essentieel - en daar werken we ook hard aan - maar de opslag is in mijn ogen de belangrijkste vaardigheid in het hedendaagse volleybal. Alle ploegen die een toernooi winnen, beschikken over een sterke opslag. Wat is de grootste kwaliteit van Zaytsev of van Juantorena? De service. Zij halen met hun opslag meer dan 120 kilometer per uur. Wij gebruikten tijdens de voorbereiding dagelijks een speedgun om de opslagsnelheid te meten. Bram (Van den Dries, nvdr) en Hendrik (Tuerlinckx, nvdr) waren op dat vlak de beste Red Dragons met 110 kilometer per uur, maar dat halen zij niet altijd. Natuurlijk mag de foutenlast niet te hoog oplopen, maar je moet de spelers wel leren om zowel een heel stevige sprongopslag te hebben als een zekerder alternatief. Je moet de juiste service op het juiste moment slaan.

'Ik wil dat we slim spelen, gevarieerde oplossingen vinden voor diverse wedstrijdsituaties. Cruciaal daarbij is dat een team tijdens een wedstrijd het ritme kan veranderen. Soms moet je even de voet van het gaspedaal kunnen halen om vervolgens opnieuw vol door te duwen en weer vaart in de match te brengen. Als coach is het mijn taak om de juiste oplossing aan te bieden.'

Olympische Spelen in Tokio

Na de goede prestaties de voorbije jaren droomt deze generatie Red Dragons van de Olympische Spelen. Hoe schat hij die kansen in? Anastasi: 'Om die droom waar te maken, presteren we best al goed op dit WK en voorál volgend seizoen. Dan moeten we de Golden European League niet meer aanvatten als voorbereiding, maar echt met als doel die competitie te winnen om vervolgens ook op het EK te scoren. We moeten hoe dan ook nog een enorme stap vooruit zetten om Tokio te halen, vooral op fysiek vlak. Daarnaast moeten we ook het geluk kennen dat onze sleutelspelers honderd procent fit zijn en hun topniveau halen. Je kwalificeren voor de Olympische Spelen is sowieso erg moeilijk als Europees land, maar onmogelijk is het niet.'

Selectie Red Dragons:

Spelverdelers: Stijn D'Hulst, Matthias Valkiers

Hoofdaanvallers: Hendrik Tuerlinckx, Bram Van den Dries

Receptiehoekspelers: Sam Deroo, Igor Grobelny, Kevin Klinkenberg, François Lecat, Thomas Rousseaux

Middenmannen: Pieter Coolman, Simon Van de Voorde, Pieter Verhees

Libero's: Jelle Ribbens, Lowie Stuer

Wk-programma:

Woensdag 12/09, 20u30: België - Argentinië

Donderdag 13/09, 21u15: Italië - België

Zaterdag 15/09, 17u: België - Slovenië

Zondag 16/09, 17u: Japan - België

Maandag 17/09, 17u: Dominicaanse Republiek - België