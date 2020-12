Boston Celtics heeft zijn openingswedstrijd van het nieuwe seizoen in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA gewonnen. Na een thriller van formaat werd het 122-121 tegen Milwaukee Bucks.

Het was Jayson Tatum die met een driepunter de thuisploeg de zege bezorgde in de TD Garden. Tweevoudig MVP Giannis Antetokounmpo kreeg van op de vrijworplijn nog de kans om de bezoekers langszij te brengen, maar miste zijn tweede vrijworp. Bij de Celtics waren Tatum (30 punten) en Jaylen Brown (33 punten) samen goed voor 63 punten. Antetokounmpo sloot af met 35 punten voor Milwaukee Bucks.

Coronabesmettingen

Het duel tussen Houston Rockets en Oklahoma City Thunder moest uitgesteld worden vanwege een reeks coronabesmettingen bij de thuisploeg. Daardoor waren er bij The Rockets te weinig spelers beschikbaar om de wedstrijd te laten doorgaan en werd op basis van de veiligheidsprotocollen van de NBA een uitstel goedgekeurd. Het is de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de NBA die niet kan doorgaan, en dat reeds op speeldag twee.

Het zijn woelige tijden bij The Rockets, want sterspeler James Harden liep immers tegen een boete van 50.000 dollar (40.000 euro) aan wegens het overtreden van de coronaregels, nadat er van hem beelden zijn opgedoken op een drukbezocht feestje. Daarbij droeg hij geen mondmasker.

