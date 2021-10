De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) heeft zondag de Grote Prijs van Turkije, de zestiende manche van het wereldkampioenschap Formule 1, op zijn naam geschreven. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) eindigde als tweede.

Wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes), die na een gridstraf moest achtervolgen, finishte als vijfde. Verstappen neemt in de WK-stand de leiding over van Hamilton.

Bottas vertrok op het Intercity Istanbul Park in de Turkse grootstad vanuit poleposition. Hamilton had zaterdag in de kwalificaties de snelste tijd geklokt, maar de Brit kreeg een gridstraf van tien plaatsen, nadat Mercedes een nieuwe verbrandingsmotor in zijn bolide monteerde, de vierde van dit seizoen. De coureurs mogen echter drie motoren gebruiken in een seizoen, daarna volgt een gridstraf.

De Fin gaf geen krimp en liet zijn eerste plaats niet meer uit zijn handen glippen. Verstappen reed in zijn spoor naar de tweede plaats, voor de Mexicaan Sergio Perez (Red Bull). De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) bleef op de vierde plaats Hamilton voor, die na een inhaalrace vrede moest nemen met de vijfde stek.

De strijd om de F1-wereldtitel blijft dit seizoen een nek-aan-nekrace tussen Verstappen en Hamilton. De Nederlander komt weer aan kop, met 262,5 punten. Hamilton zakt naar de tweede plaats met 256,5 punten. Bottas volgt als derde al op ruime afstand (177 ptn).

De volgende GP volgt over twee weken (24 oktober). Dan staat op het Circuit of The Americas in Austin (Texas) de GP van de Verenigde Staten op de agenda.

