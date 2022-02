Hanne Desmet heeft vrijdag op de Olympische Winterspelen in Peking het brons veroverd in de A-finale van de 1.000 meter shorttrack. Het is voor Team Belgium het eerste eremetaal deze Spelen. De Nederlandse titelverdedigster en wereldrecordhoudster Suzanne Schulting pakte het goud.

Desmet, vicewereldkampioene in de discipline, leek in de A-finale in het Capitol Indoor Stadium in Peking lange tijd op de vijfde en laatste plek te gaan eindigen. Maar in het slot gingen de Amerikaanse Kristen Santos en Italiaanse Arianna Fontana tegen de vlakte, waardoor Desmet het brons als het ware cadeau kreeg. De VAR bekeek na afloop de finale nogmaals, en bevestigde na enkele lange minuten de uitslag.

Suzanne Schulting snelde naar het goud in 1:28.391, voor de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong (1:28.443). Desmet gleed naar een chrono van 1:28.928.

Hanne Desmet verraste maandag al met een vijfde plaats op de 500 meter. Ze werd zo de eerste Belgische shorttracker in een olympische finale. Later deze Spelen neemt ze ook nog deel aan de 1.500 meter.

Zevende Belgische medaille

Om de prestatie van Desmet wat te kaderen in de Belgische sportgeschiedenis: het is nog maar de zevende medaille op de Winterspelen voor België.

De eerste medaille veroverde België in 1924 tijdens de eerste Winterspelen in Chamonix. De mannen van de viermansbob gleden toen naar brons. Vier jaar later werd kunstschaatser Robert Van Zeebroeck derde in Sankt Moritz. De Winterspelen van 1948 zijn voor België de meest succesvolle tot dusver. Kunstschaatsers Micheline Lannoy en Pierre Baugniet werden in Zwitserland olympisch kampioen in het paarrijden, terwijl de viermansbob bij de mannen zilver haalde.

Daarna was het een halve eeuw wachten op nieuw medaillegewin. De tot Belg genaturaliseerde Nederlander Bart Veldkamp, overigens de enige Belgische deelnemer aan die Spelen, schaatste naar plaats drie op de 5 kilometer. Vier jaar geleden gleed Bart Swings naar zilver op de massastart, een nummer dat toen nieuw was op het olympische programma.

🔙 De 1⃣e Belgische 🇧🇪 vrouw die een olympische medaille op de Winterspelen behaalt sinds...



Michelline Lannoy goud won met Pierre Baugniet op de Winterspelen van 1948 in Sankt Moritz, in het kunstschaatsen voor paren. https://t.co/SaPMeb1LHN — Jonas Creteur (@jonas_creteur) February 11, 2022

