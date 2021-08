Het Belgische team (Pieter Devos, Jérôme Guery en Grégory Wathelet) heeft zaterdag brons veroverd in de finale van de landencompetitie jumping op de Olympische Spelen in Tokio. Het is de zesde medaille voor de Belgische delegatie in Tokio.

Zweden pakte na een barrage met de Verenigde Staten het goud.

Pieter Devos (met Claire Z) begon voor de Belgen met vier strafpunten in 80.63. Jérôme Guery (met Quel Homme de Hus) bleef vervolgens foutloos in 81.33. Grégory Wathelet (met Nevados S) ten slotte moest acht strafpunten op zijn conto schrijven. Hij finishte in 80.06. De Belgen leken op die manier op een vierde plaats te eindigen, maar door de uitsluiting van de Française Penelope Leprevost, na twee weigeringen van haar paard (Vancouver de Lanlore), werd het toch brons voor België. Uittredend olympisch kampioen Frankrijk zakte hierdoor naar de achtste plaats. Devos, Guery en Wathelet eindigden met twaalf punten en moesten enkel Zweden en de Verenigde Staten, met elk vier punten, laten voorgaan.

In een barrage rekenden de Zweden (Henrik von Eckermann, Malin Baryard-Johnsson en Peder Fredricson) af met de Verenigde Staten (Laura Kraut, Jessica Springsteen en McLain Ward).

Vrijdag in de kwalificaties werden de Belgen tweede, met vier strafpunten. Devos verving in de landencompetitie Niels Bruynseels. Diens paard, Delux van T&L, trapte woensdag bij de warming-up voor de individuele finale een hoefijzer af. Hij werd uitgeschakeld toen het paard nadien twee keer weigerde een obstakel te nemen. Ook de andere Belgen grepen naast de medailles in de individuele finale. Wathelet werd negende, Guery veertiende.

Eerder veroverden atlete Nafi Thiam (zevenkamp), turnster Nina Derwael (brug met ongelijke leggers) en de Belgische hockeymannen goud. Wout van Aert pakte zilver in de wegrit, judoka Matthias Casse brons in de categorie tot 81 kg.

