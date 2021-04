Badr Achab (WT-9) heeft zaterdag op het EK taekwondo in het Bulgaarse Sofia brons veroverd in de klasse tot 74 kilogram. De 19-jarige Brusselaar won in de eerste ronde met 32-6 van de Moldaviër Andrei Gritcan (WT-468) en in de kwartfinales met 8-7 van de Oekraïner Kostia Kostenevych (WT-59), maar moest dan met 18-11 het onderspit delven voor de Bosniër Nedzad Husic (WT-322).

Vrijdag veroverden ook 's werelds nummer een Jaouad Achab, in de -63 kilogram, en Raheleh Asemani (WT-10) , in de -57, al brons. In de min 80 verloor Stefan Corten (WT-21) zaterdag in de achtste finales met 19-10 van de Kroaat Toni Kanaet (WT-19), nadat hij in de eerste ronde de Sloveen Tilen Alhmajer met 24-5 uitgeschakeld had.Laura Roebben (WT-12) ging er in de min 62 in de kwartfinales uit. Na een 25-12 zege tege de Britse Chloe Roberts (WT-133) verloor ze met 21-13 van de Russische Kristina Prokudina (WT-60). Voor Indra Craen (WT-47) eindigde het in de klasse tot 67 kilogram na een 18-15 overwinning tegen de Russische Anastasi Baklanova (WT-93) in de achtste finales met een 29-4 nederlaag tegen de Turkse Nur Tatar (WT-2).