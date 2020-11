Wie volgend jaar naar Japan reist om er de Olympische Spelen bij te wonen, zal niet eerst twee weken in quarantaine moeten. Volgens het organisatiecomité is het niet realistisch om zo'n verplichting komende zomer op te leggen voor buitenlandse toeschouwers.

'Gezien het hoge aantal supporters uit het buitenland, is een quarantaine van veertien dagen en een verbod om het openbaar vervoer te gebruiken niet realistisch', vertelde Toshiro Muto, directeur-generaal van het organisatiecomité, donderdag.

Om een mogelijke verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, willen de Japanners volop inzetten op controles. 'Pretesten, een sanitaire opvolging, een minitieuze screening aan de grens, controles na de aankomst en snelle maatregelen indien er symptomen opduiken' maken deel uit van het plan om het virus te bestrijden, voegde Muto eraan toe.

De Olympische Spelen werden door de coronacrisis met een jaar uitgesteld. De start is nu voorzien op 23 juli 2021. Hoeveel toeschouwers er welkom zullen zijn, is nog niet duidelijk. Volgens Muto valt de beslissing daarover in het voorjaar.

'Gezien het hoge aantal supporters uit het buitenland, is een quarantaine van veertien dagen en een verbod om het openbaar vervoer te gebruiken niet realistisch', vertelde Toshiro Muto, directeur-generaal van het organisatiecomité, donderdag.Om een mogelijke verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, willen de Japanners volop inzetten op controles. 'Pretesten, een sanitaire opvolging, een minitieuze screening aan de grens, controles na de aankomst en snelle maatregelen indien er symptomen opduiken' maken deel uit van het plan om het virus te bestrijden, voegde Muto eraan toe. De Olympische Spelen werden door de coronacrisis met een jaar uitgesteld. De start is nu voorzien op 23 juli 2021. Hoeveel toeschouwers er welkom zullen zijn, is nog niet duidelijk. Volgens Muto valt de beslissing daarover in het voorjaar.