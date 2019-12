De MLB, de Amerikaanse competitie van baseball, heeft cannabis van de lijst van verboden producten gehaald. Het wil de sporters die betrapt worden, helpen en niet meer beboeten.

Aanleiding tot de aanpassing van de verboden lijst is het overlijden van Tyler Skaggs enkele maanden geleden. Bij de autopsie op het lichaam werden sporen van oxycodon (een soort heroïne), fentanyl (een soort morfine) en alcohol gevonden. Een dodelijke combinatie.

In Amerika, en vooral in het basebalmilieu, komt een overdosis van deze stoffen, die ook terug te vinden zijn in cannabis, vaak voor. De Amerikaanse basebalcompetitie MLB wil nu een einde maken aan die praktijken door cannabis van de lijst van verboden producten te halen.

De testen focussen zich nu vooral op opioïdes (pijnstillende producten), fentanyl, cocaïne en synthetische cannabinoïden. Wie daarop betrapt wordt, zal geen boete meer krijgen, maar een behandeling. Als dat niet werkt, volgt nog een mogelijke discipline.

'Amerika kampt met een drugsepidemie en dat is zorgbarend', vertelt MLB-vicevoorzitter Dan Halem. 'We hopen dat we met deze actie, die steunt op preventie, behandeling en educatie, onze samenleving terug op de rails kunnen krijgen.'