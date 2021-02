De Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya heeft een procedure opgestart voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Ze vecht er de omstreden testosteronregel aan, die haar verhindert deel te nemen aan bepaalde wedstrijden.

'Het voortdurende gevecht van Semenya voor waardigheid, gelijkheid en fundamentele vrouwenrechten in de sport neemt een nieuwe cruciale stap met het neerleggen van een verzoek bij het Europees Hof', laten de advocaten van de atlete donderdag weten.

Omstreden testosteronregel

De Internationale atletiekfederatie World Athletics voerde in april 2018 een maximale testosteronwaarde in voor atletes die van nature een te hoog testosterongehalte hebben. De beperking geldt voor de afstanden van 400 meter tot en met Engelse mijl (1609 meter), omdat de atletes in die disciplines door de spierversterkende werking van het testosteronhormoon onevenredig voordeel zouden hebben.

Semenya, goed voor twee olympische en drie wereldtitels op de 800 meter, behoort tot die atletes met een van nature hoog testosterongehalte. Ze weigert de remmers te slikken die haar waardes naar beneden halen en waardoor ze wel weer op haar favoriete afstand kan uitkomen.

Rechtszaken

De 30-jarige Zuid-Afrikaanse verloor tot nu toe alle rechtszaken die ze aanspande om de regel ongedaan te krijgen. Ze vond geen gehoor bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) en evenmin bij het hooggerechtshof in Zwitserland. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is de volgende stap.

Er is door de rechtbank nog geen datum vastgelegd om de zaak te behandelen. Omdat Semenya weigert de testosteronremmers te slikken, richt ze zich (voorlopig) op de 200 meter.

