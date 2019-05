De Zuid-Afrikaanse atletiekbond ASA overweegt naar de burgerrechter te stappen om de uitspraak van het Internationaal Sporttribunaal (TAS) over het beroep van atlete Caster Semenya tegen nieuwe regelgeving van atletiekbond IAAF aan te vechten. Dat bevestigde de ASA donderdag.

De tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter heeft van nature een te hoge testosteronspiegel. Atletes die daarmee kampen worden voortaan gedwongen om medicijnen daarvoor te slikken. Semenya weigert dat, maar vond geen gehoor bij het TAS.

De ASA verklaart 'enorm teleurgesteld en geschokt' te zijn over de uitspraak van het TAS. 'We respecteren de beslissing, maar zullen de zaak nogmaals onderzoeken om te zien of een gang naar de rechter een optie is', zegt de bond, die dertig dagen de tijd heeft om een zaak aan te spannen. 'We zijn hoe dan ook in shock dat een door ons hoog aangeschreven instantie als het TAS deze vorm van discriminatie onderschrijft.'