De Zuid-Afrikaanse atletiekbond ASA gaat zoals aangekondigd in beroep tegen de uitspraak van het Internationaal Sporttribunaal (TAS) over het beroep van atlete Caster Semenya. Dat bevestigt het Zuid-Afrikaanse ministerie van Sport.

De ASA zou het beroep indienen bij een Zwitserse rechtbank.

Caster Semenya, tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter, heeft van nature een te hoge testosteronspiegel. Volgens een nieuwe regelgeving van atletiekbond IAAF moeten atletes die daarmee kampen, voortaan medicijnen slikken. Semenya ging hiertegen in beroep, maar vond geen gehoor bij het TAS.

Motivatie

'We tekenen zo snel mogelijk beroep aan', verklaarde de woordvoerder van minister van Sport, Vuyo Mhaga, aan het Franse persbureau AFP.

De ASA wil twee TAS-rechters wraken, omdat ze in 2015 al betrokken waren bij een uitspraak omtrent de Indiase hydrogene sprintster Dutee Chand. 'Daarnaast is het ons ook nooit uitgelegd hoe de IAAF de nieuwe regels zal laten werken. Tot slot vinden wij dat de wetenschappelijke info over hydrogene vrouwen volledig buiten beschouwing gelaten is.'

De ASA verklaarde eerder al 'enorm teleurgesteld en geschokt' te zijn over de uitspraak van het TAS. 'We zijn in shock dat een door ons hoog aangeschreven instantie als het TAS deze vorm van discriminatie onderschrijft', klonk het na de uitspraak.

De nieuwe IAAF-regels gelden voor atleten actief in afstanden vanaf de 400 meter tot de mijl. Het reglement zou oorspronkelijk op 1 november 2018 in voege treden, maar dat werd uitgesteld zolang de procedure voor het TAS liep.

Lees een opinie van de Vlaamse ombudsvrouw gender over de zaak van Caster Semenya: 'De zaak-Caster Semenya: wanneer topsport een juridische strijd wordt, zijn er geen winnaars'