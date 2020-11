Beide judoka's zorgden voor de eerste Belgische medailles op het EK judo dat vandaag begon in het Tsjechische Praag.

De 22-jarige Verstraeten haalde het in de kamp om brons in de categorie tot 60 kg van de Bulgaar Yanislav Gerchev (IJF 31). In een defensieve kamp pakte Verstraeten een veertigtal seconden voor het einde toch uit met waza-ari, waarna hij zijn tegenstander nog in een houdgreep kon plaatsen om de kamp met ippon af te sluiten. Verstraeten pakte zo zijn tweede bronzen EK-medaille op rij. Ook vorig jaar in de Wit-Russische hoofdstad Minsk eindigde hij op de derde plaats.

In Praag was Verstraeten bye in de eerste ronde en haalde hij het vervolgens met ippon van de Turk Salih Yildiz (IJF 66). Een ronde verder bleek Yago Abuladze (IJF 8) te sterk. De Rus haalde het met waza-ari in de golden score. In de herkansingen klopte Verstraeten de Italiaan Angelo Pantano (IJF 135) met waza-ari, waarna de kamp om het brons volgde.

Kenneth Van Gansbeke (IJF 39) sneuvelde eerder al in de klasse tot 66 kg meteen tegen de Rus Abdula Abdulzhalilov (IJF 17), die het haalde met ippon. Abdulzhalilov won onlangs de Grand Slam in Boedapest.

Ook bij de Belgische dames was het al in de eerste dag prijs met brons voor Charline Van Snick. De kamp om het brons tegen de Spaanse Ana Perez Box (IJF 7) werd een dubbeltje op zijn kant, waarbij de beslissing pas na net iets meer dan vijf minuten in de Golden Score viel. Onze landgenote pakte uit met een houdgreep en haalde het uiteindelijk met ippon.

Van Snick, vrij in de eerste ronde, won haar eerste kamp met ippon tegen de Oekraïense Anna Borodina (IJF 73). In de kwartfinales moest de Luikse haar meerdere erkennen in de Spaanse Estrella Lopez Sheriff (IJF 36), die het met waza-ari haalde in de Golden Score. Van Snick versloeg in de herkansingen de Zwitserse Fabienne Kocher (IJF 20) met waza-ari.

Charline Van Snick is tweevoudig Europees kampioene bij de -48 kg (2015 en 2016). In haar huidige gewichtscategorie, waarin ze aantreedt sinds het einde van de Olympische Spelen 2016, is het haar eerste EK-medaille. Op de Spelen van 2012 behaalde ze met een bronzen medaille het grootste succes in haar carrière.

Amber Ryheul (IJF 44), eveneens aan de slag in de -52 kg, opende eerder op donderdag met een zege tegen de Turkse Irem Korkmaz (IJF 33). Ze haalde het met ippon. Vervolgens moest ze met waza-ari haar meerdere erkennen in de Roemeense Andreea Chitu (IJF 19).

In de klasse tot 48 kg ontdeed Anne Sophie Jura (IJF 43) zich met waza-ari van de Italiaanse Francesca Milani (IJF 40). Nadien was ze niet opgewassen tegen de Française Shirine Boukli (IJF 16), die een ippon liet optekenen. Ellen Salens (IJF 56) strandde in de openingsronde, ze verloor met waza-ari van de Spaanse Mireia Lapuerta Comas (IJF 42). Mina Libeer (IJF 44) overleefde de eerste ronde bij de -57 kg niet. De Servische Marica Perisic (IJF 33) bleek met waza-ari te sterk.

