Na de aanstelling van Ann Wauters als nieuwe assistent-coach zal WNBA-kampioen Chicago Sky meer dan waarschijnlijk ook de komst van Emma Meesseman aankondigen. Voor meer duiding over de transfer, drie vragen aan redacteur Jonas Creteur.

Hoe verrassend is deze transfer?

...

Hoe verrassend is deze transfer?Jonas Creteur: 'Officieel moet het nieuws wel nog bekendgemaakt worden, maar veel Amerikaanse media hebben het al aangekondigd: Meesseman trekt naar Chicago. Enerzijds verrassend, aangezien de Ieperse van 2013 tot 2020 voor de Washington Mystics speelde, de ploeg waarmee ze in 2019 ook de WNBA-titel behaalde. Ze had bovendien een heel goeie connectie met coach Mike Thibault en heeft er zich in het dagelijkse leven, in de stad Washington, ook altijd thuis gevoeld. 'Vorig jaar laste Meesseman echter een pauze in, omdat ze met de Belgian Cats wilde focussen op de Olympische Spelen, en daarna ook een mentale break nodig had. Eind vorig jaar sprak coach Thibault ook zijn twijfels uit of de Belgische als 'free agent' een nieuw contract zou tekenen. Hij was 'niet echt optimistisch', klonk het. 'Dat had ook te maken met Meessemans engagement voor de nationale ploeg. Als de Cats zich deze maand plaatsen, spelen ze vanaf 22 september immers het WK in Australië. Weliswaar ná het WNBA-seizoen, maar ook direct volgend op eventuele Finals (met allicht een laatste match op 21 september).'Een andere factor is dat Washington de laatste twee jaar wat van zijn pluimen verloor, na de titel in 2019, met Meesseman als Finals MVP. In 2020 werd het in de eerste ronde van de play-offs uitgeschakeld en vorig seizoen konden de Mystics zich niet eens plaatsen, met amper 12 zeges op 32 wedstrijden, onder meer door blessureleed van sterspeelster Elena Delle Donne. Ook voor komend seizoen ogen de kansen op een nieuwe topcampagne vrij klein. 'Als dan de WNBA-kampioen hard op de deur klopt, mét Ann Wauters als nieuwe assistent-coach, met (mogelijk) speelsters als Courtney Vandersloot en Allie Quigley die Meesseman kent van bij haar Russische club UMMC Ekaterinburg, dan oogt dat plaatje veel aanlokkelijker. De West-Vlaamse is ondanks haar zeven jaar bij de Mystics bovendien niet bang van een nieuw avontuur. Ze ontdekt graag nieuwe steden. Een wereldstad als Chicago zal haar ongetwijfeld ook aanspreken.'Een ander aspect is het financiële: de Washington Mystics hebben met Delle Donne, Natasha Cloud, Alysha Clark en Ariel Atkins vier speelsters in de kern die meer dan 170.000 dollar per jaar verdienen. De ruimte onder het salarisplafond van 1,38 miljoen dollar bedraagt nog slechts 384.000 dollar. En aangezien Meesseman als veteran recht heeft op een supermax-salaris van 228.000 dollar, dan schiet er niet veel meer over. 'Chicago Sky had voor het begin van free agency, dat vandaag officieel start, veel meer ruimte onder de salary cap: goed 900.000 dollar. Intussen is dat verkleind, aangezien het contract van Kahleah Copper verlengd werd, en dus ook Meesseman aan boord komt. Al is het voorlopig nog niet duidelijk hoeveel hun salaris zal bedragen en of zij eventueel met iets minder tevreden zijn. 'Het contract van Stefanie Dolson, die vertrekt naar New York Liberty, valt wel weg. Anderzijds moeten de twee andere sterspeelsters, Courtney Vandersloot en Allie Quigley, nog een nieuwe verbintenis tekenen. General manager/coach James Wade is echter in 'win now'-modus. Hij zal er alles aan doen om al die contracten te laten samenvallen onder het salarisplafond. Daarvoor waren Vandersloot en Quigley, naast Candace Parker, te belangrijk in de titel van vorig jaar.'Hoe groot is de rol van Ann Wauters in deze transfer?Creteur: 'Zeer groot. Meesseman was bijvoorbeeld al langer op de hoogte dat Wauters assistent bij Chicago zou worden. En Wauters zei vorige week in De Afspraak dat haar nieuwe ploeg er alles aan deed om Meesseman tot een transfer te overhalen.'Onderschat zeker niet hun innige band. Die gaat al terug tot de zomer van 2010, toen de pas 17-jarige Meesseman, als debutant bij de Belgian Cats, voor het eerst de kleedkamer met Wauters deelde. Als piepkuiken durfde Emma haar niets te vragen, maar Wauters nam haar jonge ploeggenote onder haar vleugels.'Een band die de jaren erna alleen maar sterker is geworden. Wauters keerde in 2015 ook terug naar de Belgian Cats om met Meesseman aan een olympische missie te bouwen. Niet toevallig was Wauters ook aanwezig in de zaal toen Meesseman in 2019 kampioen werd met de Mystics.'Chicago Sky is de titelverdediger in de WNBA. Wat zijn hun kansen met Meesseman voor komend seizoen?Creteur: 'Een statistiek spreekt voor zich: met Candace Parker, Meesseman en Kahleah Cooper heeft Sky liefst drie Finals MVP's in huis, van respectievelijk 2016, 2019 en 2021 - Parker postte het zelfs al op haar Instagrampagina. 'Als ook Courtney Vandersloot en Allie Quigley effectief bijtekenen, dan wordt dat een superteam. Dé topfavoriet om, als pas derde team in de WNBA-geschiedenis, twee titels op rij te winnen.'Meesseman past ook perfect in het team van coach James Wade, die sterk de nadruk legt op ball movement, passingspel. De Belgische zal met het advies van Wauters en met haar buitengewone vista en passingkwaliteiten dat alleen maar opkrikken. 'Ook met Candace Parker kan ze een goed duo vormen. Beiden kunnen als zogenaamde stretch fours zowel onder de basket als buiten de paint opereren, en elkaar afwisselen. Parker heeft ook een goede pass, waarmee ze veel kansen voor het afstand/driepuntshot van Meesseman kan creëren. Die kan daarnaast de pick-and-roll spelen met allstar-point guard Courtney Vandersloot, als ploeggenotes bij UMMC Ekaterinburg werkt dat bijzonder goed. 'Dat wordt dus basketbal om van te smullen in het Jay Pritzker Pavilion van Chicago. Met grote kans op een nieuwe WNBA-titel voor Meesseman, en een eerste voor Wauters als assistent-coach.'