China wil vaccins leveren aan olympiërs over de hele wereld

China wil in samenwerking met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vaccins tegen Covid-19 leveren aan olympiërs. Dat heeft de vooraanstaand diplomaat en politicus Wang Yi zondag verklaard. China gaat zo snel mogelijk gesprekken aan met andere landen over goedkeuring van vaccins. Die zouden dan via het IOC verspreid kunnen worden onder deelnemers aan Olympische Spelen.

China organiseert in februari 2022 de Winterspelen. Komende zomer zijn de met een jaar uitgestelde Zomerspelen in Tokio. China heeft reeds meerdere vaccins ontwikkeld. Het BOIC liet eerder verstaan dat er bij de Belgische overheid een vraag werd ingediend om de atleten van Team Belgium en hun begeleiding net na de prioritaire groepen te kunnen laten vaccineren. Het zou gaan om 400 tot 500 vaccins. Ze zijn bedoeld voor de atleten die op de 'long list' van het BOIC staan, en hun entourage.