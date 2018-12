Club Brugge traint eerste keer in Dortmund

Club Brugge heeft vanavond voor het eerst getraind in Dortmund. Morgen staat de laatste uitwedstrijd in de groepsfase van de Champions League op het programma. En het wordt een lastige verplaatsing: Dortmund is in bloedvorm en staat aan de leiding in de Duitse competitie, terwijl Club op de sukkel is met een hoop geblesseerden.