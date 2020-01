De Ierse kooivechter Conor McGregor heeft, vijftien maanden na zijn afscheid na een spraakmakende nederlaag tegen de Rus Khabib Nurmagomedov, zaterdag zijn terugkeer in de Mixed Martial Arts (MMA) gevierd met een overwinning tegen de Amerikaan Donald Cerrone.

In een duel dat georganiseerd werd door de vechtbond UFC had McGregor in de T-Mobile Arena in Las Vegas slechts 40 seconden nodig om zijn tegenstander tegen de grond te werken.

Voor de 31-jarige McGregor staat de teller nu op 22 overwinningen in 26 kampen. 'Nog een keer voeg ik mijn naam toe aan de geschiedenis, voor de bevolking van Ierland en mijn moeder', aldus McGregor.

Conor McGregor zorgde in 2016 voor een primeur door als eerste in de MMA, een combinatie van verschillende vechtvormen en technieken, de wereldtitel in twee verschillende gewichtsklassen in bezit te hebben (vedergewicht en lichtgewicht). Het betekende de doorbraak bij het grote publiek van de grofgebekte Ier, die in de zomer van 2017 een erg lucratieve bokskamp tegen Floyd Mayweather zou verliezen.

