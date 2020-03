De Belgische basketvrouwen kennen hun voorbereidingsprogramma in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio van deze zomer. Bondscoach Philip Mestdagh benadrukt dat de Belgian Cats zich de komende maanden, in volle coronacrisis, klaarstomen alsof de Spelen zeker plaatsvinden. Op 11 juli, vlak voor het vertrek naar Japan, staat in Ieper een fandag op de agenda.

Op maandag 8 juni starten de Cats in Louvain-la-Neuve hun voorbereiding met medische en fysieke testen. In functie van de WNBA-verplichtingen van sterkhouders Emma Meesseman en Julie Allemand zal de groep normaal uit een achttiental speelsters bestaan. De eerste oefeninterlands staan op 26 en 28 juni op de planning in Bergen en Luik. Op 4 en 5 juli zijn er op het internationaal toernooi in Tenerife wedstrijden tegen Spanje en Puerto Rico. In de Lange Munte in Kortrijk vindt op 9, 10 en 12 juli een vierlandentoernooi plaats met naast de Cats ook Servië, Puerto Rico en Nigeria. De selectie van achttien speelsters zal op 30 april bekendgemaakt worden.

De Cats beginnen hun voorbereiding wel in volle coronacrisis. "Het gewone leven ligt inderdaad even stil", zegt bondscoach Philip Mestdagh. "Of de Spelen ook effectief zullen plaatsvinden is vooralsnog een vraagteken. Toch bereiden we ons voor alsof ze gewoon zullen doorgaan. Speelsters trainen nu individueel in afwachting van het moment dat er weer kan geoefend worden in groep. Alles is tot in de puntjes geregeld om perfect voorbereid te zijn voor de Spelen waarheen we met ambitie vertrekken. Die ambitie is om er de kwartfinales te bereiken. Eenmaal in de kwartfinales zien we wat er nog meer mogelijk is.

De Cats lieten voorts weten op zaterdag 11 juli een fandag te organiseren in Ieper. Het vertrek naar Japan is voorzien op 14 juli. Tot 24 juli verblijven de Belgische vrouwen in Mito, waar ze in 2019 al een stage afwerkten. Daarna trekken ze naar Tokio en het Olympische dorp. De loting voor het olympisch basketbaltoernooi, die voorzien was voor vandaag/vrijdag, werd eerder al uitgesteld omwille van de coronacrisis. De loting zou doorgaan op de hoofdzetel van de FIBA in het Zwitserse Mies. Er werd voorlopig geen nieuwe datum bekendgemaakt.