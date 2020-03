Ook het prinsdom Monaco heeft de voorbije dagen verregaande maatregelen genomen vanwege de uitbraak van het coronavirus, maar de plannen voor de beroemde Formule 1-race op het stratencircuit in Monte Carlo blijven voorlopig overeind. De organiserende Automobile Club de Monaco heeft verklaard dat de Grote Prijs van Monaco als verwacht zal doorgaan op de oorspronkelijke datum van 24 mei. De ticketverkoop loopt gewoon door.

De race in Monaco was de zevende op de originele kalender, maar wordt mogelijk de eerste van het seizoen. De races in Australië (15 maart), Bahrein (22 maart), Vietnam (5 april) en China (14 april zijn al afgelast. Over de races in Zandvoort (3 mei) en Barcelona (10 mei) bestaat nog geen zekerheid of die wel doorgaan.

De Formule 1 is druk bezig de racekalender voor dit jaar op nieuw in te vullen. Technisch directeur Ross Brawn rekent erop minstens zeventien of achttien races te kunnen houden. GP-weekends zouden ingekort worden van drie dagen naar twee dagen. Hij overweegt ook de gebruikelijke zomerstop in augustus te laten vervallen. De oorspronkelijke kalender voor 2020 telde 22 races.

De Automobile Club de Monaco is momenteel zelf wel "tot nader order" gesloten voor leden en publiek omwille van het coronavirus.