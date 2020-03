Remco Evenepoel was donderdagmiddag beschikbaar voor een videochat met enkele media. Het goudhaantje van Deceuninck-Quick Step heeft de klap van het uitstel van de Olympische Spelen intussen verwerkt en is vooral blij dat hij nog buiten kan trainen, wat veel van zijn ploegmaten niet meer kunnen.

Op de opmerking van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, die had laten blijken dat lange fietstochten van 50 km in tijden van coronacrisis eigenlijk niet kunnen, hoopt hij dat er uitzonderingen komen voor profwielrenners. "En anders ga ik twee keer 50 km fietsen", lacht de youngster.

Evenepoel sprak donderdagmiddag met verschilllende media, waarbij hij uitleg gaf over de invloed van de coronacrisis op zijn dagelijkse routine. "Ik probeer niet ziek te worden en doe mijn best. In de voormiddag ga ik trainen, daarnaast probeer ik zoals iedereen zoveel mogelijk binnen te blijven en help ik wat meer in huis. Het is een beetje een kwestie van binnen bezig te blijven."

"Het is ook raar dat we onze trainingen nu wat moeten aanpassen: solo of maximum met twee terwijl dat in een koersarme periode meestal met een groepje is. Maar dat is eigenlijk maar bijzaak en niet erg en begrijpelijk. Ik ben al lang blij dat ik nog buiten kan trainen. Veel van mijn ploegmaten kunnen dat niet doen in het buitenland en ik vind dat een van de stomste regels die ze hebben gemaakt, dat ze mensen daar niet buiten laten gaan voor een fietstocht of om te lopen. Als je al de studies ziet en hoort, dan vormt buiten gaan niet echt een probleem en ook geen risico om ziek te worden of het virus te krijgen, als je de afstand respecteert. Ik zou aanbevelen aan al die landen om de atleten buiten te laten gaan voor hun training, maar ik heb daar natuurlijk niets over te zeggen. Dus ik ben heel gelukkig dat ik nog buiten kan trainen. Moest het zijn zoals in Frankrijk of Italië, dan zou ik gek worden, dan zou het leven echt zwaar zijn. Dus we mogen hier in België nog van geluk spreken."

Pieter De Crem opperde donderdagmiddag, na klachten van de politie over ietwat onduidelijke regels, dat "een fietstocht van 50 kilometer helaas niet meer kan". Evenepoel reageerde verrast. "Is dat hier in België gezegd? Ja, ik weet niet of ik dat plan zal volgen. Als het dan echt zo is, dan zal ik misschien twee keer per dag 50 km afleggen (lacht).