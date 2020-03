Het Internationaal Olympisch Comité IOC zal op dit moment nog geen knoop doorhakken over een mogelijk uitstel van de Olympische Spelen in Tokio (24 juli-9 augustus) in het licht van de coronacrisis. Dat heeft voorzitter Thomas Bach zondag in een open brief aan de atleten laten verstaan. 'Op basis van de informatie van vandaag is een finale beslissing over de data van de Spelen in Tokio nog steeds voorbarig', klinkt het. Binnen de vier weken moet er wel meer duidelijkheid zijn.

'In tegenstelling tot bij andere sportevents is het helemaal niet zo simpel om de Spelen uit te stellen. Maar samen met de stakeholders zijn we nu discussies opgestart over de evolutie van de huidige gezondheidscrisis en de impact daarvan op de Spelen. Een scenario voor een verschuiving ligt op tafel. We werken heel hard en zijn ervan overtuigd dat er binnen de vier weken een einde zal komen aan de gesprekken.'