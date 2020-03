Deze week had in Abu Dhabi de eerste manche van de World Triathlon Series moeten plaatsvinden. Maar daar stak het coronavirus een stokje voor.

U las allicht over de wielerploegen die in een hotel in Abu Dhabi in quarantaine werden geplaatst, toen gevreesd werd dat enkele medewerkers het coronavirus hadden opgelopen. In datzelfde hotel hadden deze week ook de Belgische en internationale triatleten moeten logeren voor de opening van de World Triathlon Series (het WK-circuit in het triatlon). Gezien de dreiging van het coronavirus stelde de Internationale Triatlonunie echter die WTS-manche uit naar een later te bepalen datum. Het schema van de Belgische triatleten wordt zo in de war gestuurd. Abu Dhabi had immers de eerste belangrijke test van het jaar moeten worden. 'Zo niet, dan zullen we moeten focussen op de WTS-manche in Bermuda, op 18/19 april', zegt Reinout Van Schuylenbergh, Topsport Manager van Triatlon Vlaanderen. Die had in Abu Dhabi willen zien waar Belgian Hammers Marten Van Riel, Jelle Geens en Valérie Barthelemy na een prima trainingswinter staan. 'Maar we hadden er ook een nieuw hitteprotocol willen toepassen, met het oog op de voorspelde hoge temperaturen en vochtigheidsgraad op de Spelen in Tokio. Gaat de manche in Abu Dhabi definitief niet door, dan zullen we dat moeten uittesten in andere wedstrijden, zoals in Bermuda.' De WTS-manches in aanloop naar Tokio, al dan niet zonder Abu Dhabi, blijven niettemin belangrijk om het olympische ticket van Valérie Barthelemy (nog meer) veilig te stellen. 'Marten en Jelle hebben dat met een zesde en veertiende plaats op de olympische ranglijst al in handen, net als Claire Michel bij de vrouwen, als twaalfde. Valérie staat momenteel 41e en moet binnen de top 55 eindigen om naar Tokio te kunnen gaan. Die vierde Belgische quotaplaats zouden we echter ook kunnen verzekeren als we met de gemengde aflossingsploeg nog één plaatsje opschuiven op de olympische ranking: van acht naar zeven. Dan krijgen we zeker twee tickets voor de mannen én de vrouwen. Een topvijfstek in die mixed relay in Abu Dhabi zou op dat vlak zeker helpen.' Een uitdaging voor de Belgian Hammers-ploeg is dat Claire Michel nog volop aan het revalideren is nadat ze eind oktober haar knieschijf brak. 'We gaan ervan uit dat Claire weer fit raakt voor Tokio, maar stomen ook twee beloftemeisjes klaar, die haar eventueel kunnen vervangen: Kiara Lenaertz en Hanne De Vet. De drie jongens Noah Servais, Christophe De Keyser en Erwin Vanderplancke kunnen als reserve invallen. Zij moeten wel binnen de top 140 op de olympische ranking staan om als reserve te kunnen deelnemen, in zowel de individuele als de aflossingswedstrijd. In dat geval zal een nationaal selectiereglement de reserves aanduiden.' Over medailleambities, zowel voor de individuele triatleten als voor aflossingsploeg, wil Van Schuylenbergh zich niet uitspreken. 'Marten en Jelle hebben al bewezen dat ze podiumrijp zijn, maar ik kan tien, vijftien triatleten opnoemen voor wie hetzelfde geldt. We zullen hen dus geen druk opleggen, maar hen maximaal ondersteunen in de jacht op een zo goed mogelijk resultaat in Tokio.'