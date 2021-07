Cynthia Bolingo heeft maandag in het Franse Nancy al voor de derde keer dit seizoen het Belgisch record op de 400 meter scherper gesteld. De Belgian Cheetah snelde naar de overwinning in 50.29, de beste Europese jaartijd.

Het record van Bolingo stond sinds de Nacht van de Atletiek in Heusden van afgelopen zaterdag op 50.72. Met haar recuperatievermogen zit het duidelijk goed, want amper twee dagen later komt ze dus met een nieuwe toptijd. Het is geleden van voormalig olympisch kampioene Christine Ohurugu in 2015 dat er nog een Europese zo hard liep.

Op de wereldranglijst van 2021 komt Bolingo nu zestiende te staan, maar op de uitgezuiverde lijst met alleen de atletes die zich wisten te selecteren voor Tokio, staat ze achtste. (Belga)

