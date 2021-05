Voor het zesde jaar op rij voeren de Dallas Cowboys de Forbes-ranking aan van de 50 meest waardevolle sportclubs.

De Americanfootballclub uit Texas is momenteel 4,7 miljard euro waard, 3,6 procent meer dan het jaar ervoor. Nochtans hebben de Cowboys al sinds 1996 niet meer de Superbowl gehaald. Steeds meer zijn sportclubs echter onafhankelijk van sportieve resultaten om hun omzet tot recordhoogtes te stuwen. Zo ook de Cowboys. Eigenaar Jerry Jones kon sinds de clubovername in 1989 het AT&T-stadium, goed voor 80.000 plaatsen, bijzonder winstgevend maken en de grond rondom het stadion opkopen. De Cowboys investeerden ook sterk in de lucratieve eSports. Gecombineerd met de gigantische tv-contracten van de NFL resulteerde dat in 2019 in een recordwinst van 350 miljoen euro. Door die tv-contracten zijn de NFL-teams met liefst 26 clubs vertegenwoordigd in de top 50 van Forbes. Negen clubs komen uit de NBA, negen uit het voetbal en zes uit het Major League Baseball. Waaronder de New York Yankees, die op plaats twee prijken met een waarde van 4,33 miljard euro. De derde plek wordt ingenomen door NBA-club New York Knicks (4,12 miljard euro). FC Barcelona en Real Madrid, beide op 3,87 miljard euro geschat, vervolledigen de top vijf. Opvallend: ondanks de coronacrisis klom de gemiddelde waarde van de 50 topclubs bijna 10 procent, tot 2,8 miljard euro. In vergelijking met vijf jaar geleden bedraagt de stijging zelfs 55 procent. Dat zal de komende jaren niet veranderen, want de nieuwe tv-contracten in onder meer de NFL, MLB en NBA beloven nog meer geld op te brengen.