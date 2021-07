Japan zal naar verwachting geen toeschouwers toelaten bij de evenementen van de Olympische Spelen in Tokio, als gevolg van een recente stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus. Dat heeft een hoge regeringsfunctionaris woensdag gezegd.

Het scenario is zeer waarschijnlijk omdat de Japanse regering woensdag heeft besloten om opnieuw een COVID-19-noodtoestand af te kondigen voor Tokio, tot augustus. De Olympische Spelen moeten op 23 juli beginnen.

Ondertussen vertrekken ook al de eerste Belgische atleten richting Japan. Zeilster Emma Plasschaert en roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe zullen de Belgian Cats, met onder meer Emma Meesseman en Ann Wouters, vergezellen op de vlucht woensdagavond. De Belgian Cats zullen zich bij het grote BOIC-basiskamp voegen in Mito, de roeiers en kajakkers zullen zich in Itako vestigen en de zeilers in Enoshima. In totaal is Team Belgium tijdens de spelen verspreid over zes verschillende lcoaties.

Op zaterdag 10 juli vertrekken vijf andere atleten, onder wie taekwondoka Jaouad Achab en wielrenner Remco Evenepoel, naar Tokio. Twee dagen later zijn het de zestien Red Lions, de Belgische hockeymannenploeg, die koers zetten richting de Olympische Spelen.

Het grootste deel van Team Belgium zal op woensdag 14 juli afreizen. Het gaat om 34 atleten, onder wie turnster Nina Derwael, de broers Borlée, judoka Charline Van Snick, zwemmers Louis Croenen en Fanny Lecluyse en triatleten Jelle Geens en Marten Van Riel.

Een andere grote delegatie zal op vrijdag 17 juli Brussel verlaten. Aan boord van dat vliegtuig: zevenkampster Nafi Thiam, sprintster Cynthia Bolingo en tennisser David Goffin, die door een enkelblessure Wimbledon moest missen. Een dag later vertrekt gouden medaillewinaar Greg Van Avermaet, samen met collega's Wout van Aert en Tiesj Benoot naar het land van de rijzende zon.

Op dinsdag 20 juli gaan judoka's Matthias Casse, regerend wereldkampioen, en Toma Nikiforov, regerend Europees kampioen, naar Tokio. Tien atleten, onder wie springruiters Jérôme Guéry, Grégory Wathelet en Niels Bruynseels, zullen zich op 24 juli bij Team Belgium voegen. Golfers Thomas Pieters, Thomas Detry en Manon De Roey volgen dan ook.

De laatste atleet van Team Belgium die naar de Spelen gaat, is marathonloper Bashir Abdi, die op vrijdag 30 juli België zal verlaten.

De selectie van Team Belgium voor de Olympische Spelen in Tokio klokt af op 122 atleten, de grootste delegatie sinds Helsinki 1952.

Het scenario is zeer waarschijnlijk omdat de Japanse regering woensdag heeft besloten om opnieuw een COVID-19-noodtoestand af te kondigen voor Tokio, tot augustus. De Olympische Spelen moeten op 23 juli beginnen.Ondertussen vertrekken ook al de eerste Belgische atleten richting Japan. Zeilster Emma Plasschaert en roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe zullen de Belgian Cats, met onder meer Emma Meesseman en Ann Wouters, vergezellen op de vlucht woensdagavond. De Belgian Cats zullen zich bij het grote BOIC-basiskamp voegen in Mito, de roeiers en kajakkers zullen zich in Itako vestigen en de zeilers in Enoshima. In totaal is Team Belgium tijdens de spelen verspreid over zes verschillende lcoaties.Op zaterdag 10 juli vertrekken vijf andere atleten, onder wie taekwondoka Jaouad Achab en wielrenner Remco Evenepoel, naar Tokio. Twee dagen later zijn het de zestien Red Lions, de Belgische hockeymannenploeg, die koers zetten richting de Olympische Spelen. Het grootste deel van Team Belgium zal op woensdag 14 juli afreizen. Het gaat om 34 atleten, onder wie turnster Nina Derwael, de broers Borlée, judoka Charline Van Snick, zwemmers Louis Croenen en Fanny Lecluyse en triatleten Jelle Geens en Marten Van Riel. Een andere grote delegatie zal op vrijdag 17 juli Brussel verlaten. Aan boord van dat vliegtuig: zevenkampster Nafi Thiam, sprintster Cynthia Bolingo en tennisser David Goffin, die door een enkelblessure Wimbledon moest missen. Een dag later vertrekt gouden medaillewinaar Greg Van Avermaet, samen met collega's Wout van Aert en Tiesj Benoot naar het land van de rijzende zon. Op dinsdag 20 juli gaan judoka's Matthias Casse, regerend wereldkampioen, en Toma Nikiforov, regerend Europees kampioen, naar Tokio. Tien atleten, onder wie springruiters Jérôme Guéry, Grégory Wathelet en Niels Bruynseels, zullen zich op 24 juli bij Team Belgium voegen. Golfers Thomas Pieters, Thomas Detry en Manon De Roey volgen dan ook. De laatste atleet van Team Belgium die naar de Spelen gaat, is marathonloper Bashir Abdi, die op vrijdag 30 juli België zal verlaten. De selectie van Team Belgium voor de Olympische Spelen in Tokio klokt af op 122 atleten, de grootste delegatie sinds Helsinki 1952.