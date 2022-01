Peter Wright (PDC-2) heeft zich maandag in het Alexandra Palace van Londen voor de tweede keer in zijn carrière tot wereldkampioen darts gekroond.

In de finale versloeg de bonte Schot de Engelsman Michael Smith (PDC-9) met 7-5.

In 2020 veroverde de 51-jarige Wright een eerste keer de wereldtitel door de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-3) met 7-3 te verslaan. In 2014 was hij al eens runner-up. Toen moest hij met 7-4 de duimen leggen voor Van Gerwen.

Smith stond voor de tweede keer in de finale. In 2019 moest hij daarin met 7-3 het onderspit delven tegen Van Gerwen. Wright stak voor zijn overwinning 500.000 pond (595.000 euro) op zak, voor Smith was er 200.000 pond (238.000 euro).

Verliezende finalist Michael Smith op 3 januari 2022 © GettyImages

Op de Order of Merit klimt Smith naar de vijfde plaats op, Wright blijft de nummer twee, na uittredend wereldkampioen Gerwyn Price. Dimitri Van den Bergh, die al in de tweede ronde sneuvelde, zakt van vijf naar negen en ook Kim Huybrechts verliest terrein: van 32 naar 35.

