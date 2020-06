David Beckham gaat zich begeven in de wereld van esports. De voormalig Brits voetbalinternational en sterspeler van onder meer Manchester United en Real Madrid neemt een belang in esportsbedrijf Guild Esports.

Guild Esports hoopt volgens zakenkrant Financial Times via een investeringsronde zo'n 25 miljoen pond op te halen. Met het bedrijf hoopt Beckham mee te profiteren van de groeiende markt voor esports, die de laatste tijd ook profiteert van de lockdownmaatregelen.

Het is zeker niet de eerste stap van Beckham in de zakenwereld. De Brit is onder meer mede-eigenaar van de Amerikaanse voetbalclub Inter Miami. Ook heeft hij belangen in een reeks brillenmerken en lanceerde hij samen met drankenmaker Diageo het whisky-merk Haig Club.

Beckham neemt via zijn investeringsmaatschappij DB Ventures een aanzienlijk minderheidsbelang in Guild. Daarmee is hij de op een na grootste aandeelhouder van het bedrijf. Guild wil de lessen uit de topsport gebruiken bij het coachen en begeleiden van esporters. Verder hoopt het bedrijf met Beckham als boegbeeld sponsoren aan zich te binden.

Accountants- en adviesbureau PwC kwam eerder met ramingen naar buiten dat de markt voor esports, met games als Fifa en Fortnite, in 2023 kan stijgen naar 1,8 miljard dollar van 980 miljoen dollar vorig jaar. Dat rapport is nog van voor de coronacrisis. Tijdens de crisis is esporten alleen maar populairder geworden, waarmee de ramingen van PwC iets gedateerd zijn. Wereldwijd zouden honderden miljoenen mensen esports volgen. Dat gebeurt onder meer via kanalen als Twitch van Amazon en YouTube dat onderdeel is van Google. Guild is ervan overtuigd dat de markt voor esports zal blijven groeien.

Guild Esports hoopt volgens zakenkrant Financial Times via een investeringsronde zo'n 25 miljoen pond op te halen. Met het bedrijf hoopt Beckham mee te profiteren van de groeiende markt voor esports, die de laatste tijd ook profiteert van de lockdownmaatregelen.Het is zeker niet de eerste stap van Beckham in de zakenwereld. De Brit is onder meer mede-eigenaar van de Amerikaanse voetbalclub Inter Miami. Ook heeft hij belangen in een reeks brillenmerken en lanceerde hij samen met drankenmaker Diageo het whisky-merk Haig Club. Beckham neemt via zijn investeringsmaatschappij DB Ventures een aanzienlijk minderheidsbelang in Guild. Daarmee is hij de op een na grootste aandeelhouder van het bedrijf. Guild wil de lessen uit de topsport gebruiken bij het coachen en begeleiden van esporters. Verder hoopt het bedrijf met Beckham als boegbeeld sponsoren aan zich te binden. Accountants- en adviesbureau PwC kwam eerder met ramingen naar buiten dat de markt voor esports, met games als Fifa en Fortnite, in 2023 kan stijgen naar 1,8 miljard dollar van 980 miljoen dollar vorig jaar. Dat rapport is nog van voor de coronacrisis. Tijdens de crisis is esporten alleen maar populairder geworden, waarmee de ramingen van PwC iets gedateerd zijn. Wereldwijd zouden honderden miljoenen mensen esports volgen. Dat gebeurt onder meer via kanalen als Twitch van Amazon en YouTube dat onderdeel is van Google. Guild is ervan overtuigd dat de markt voor esports zal blijven groeien.