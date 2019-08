De Belgische interesse in het skaten groeit

Nick Vandierendonck Medewerker Sportmagazine.be en Knack.be

De Nokia Antwerp Skate Contest wordt vanaf morgen voor de dertiende keer georganiseerd. Het is een van de grootste skate-events in België en maakt deel uit van de Belgian Skate League. Maar hoe populair is de sport, volgend jaar voor het eerst te bewonderen op de Olympische Spelen?

© Belgian Skateboard Association