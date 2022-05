Komende nacht begint Emma Meesseman aan het WNBA-seizoen, met haar nieuwe ploeg Chicago Sky. Voor de Ieperse is het een terugkeer naar de competitie waar ze zich sinds 2013 ontwikkelde als topspeelster, én als mens. Toch bleef Meesseman al die jaren haar nuchtere en bescheiden zelf.

Toen half februari het nieuws bekend raakte dat Emma Meesseman in het komende WNBA-seizoen zou verkassen van Washington naar Chicago, postte Blake DuDonis, een ex-scout van de Mystics en echtgenoot van Carly, de dochter van hoofdcoach Mike Thibault, een anekdote op Twitter. Over de avond na de beslissende finalezege in 2019, toen Washington de titel won en Meesseman verkozen werd tot Finals MVP.

'Op weg naar de feestzaal klampte Emma mij plots aan. 'I'm so happy for you!', zei ik. Ze lachte terug, maar begon metéén erna over mijn nieuwe job. 'By the way, gefeliciteerd, vertel me over jouw team.' (DuDonis was een paar weken ervoor aangesteld als de nieuwe coach van de University of Wisconsin-River Falls, nvdr) Hoewel Emma net haar eerste WNBA-titel had gewonnen, tot MVP was verkozen, wilde ze alleen over míj praten. Ik probeerde de conversatie nog om te buigen naar haar, maar ze bleef vragen naar details. Dat toont wie Emma is. Een geweldige persoon die écht geeft om anderen. Ik ben zo blij dat onze wegen elkaar gekruist hebben. Emma, bedankt voor alles. Bedankt om zo authentiek jezelf te zijn.'

Een veelzeggend verhaal over Meessemans bescheidenheid. Iets wat ze zelf ook al vaak heeft herhaald. Zoals in september vorig jaar, in het promofilmpje van haar sponsor Nike, over haar roots en hoe ze altijd 'Emma from Ypres' zal blijven. Over hoe ze daar het meest trots op is, boven alle sportieve prestaties. 'Hier kennen de mensen de echte ik. Niet de Emma die in Rusland of in de VS speelt. Niet Emma, de MVP. Voor hen ben ik gewoon Emma. Ik zou het haten, me beschaamd voelen, mocht iemand zeggen dat ik me als een vedette met een dikke nek gedraag. Dat probeer ik al mijn hele leven te vermijden.'

Hoe Emma Meesseman die bescheidenheid van jongs af kreeg ingelepeld en daarna heeft uitgedragen, kan je lezen in Sport/Voetbalmagazine van 6 mei of in onze Plus-zone.

