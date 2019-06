De historische basketbaltitel is niet alleen goed nieuws voor Toronto, maar ook voor de NBA

Jago Kosolosky Hoofdredacteur Knack/Le Vif online

Met een vierde overwinning (110-114) tegen de Golden State Warriors (4-2) in de NBA Finals wisten de Toronto Raptors zich afgelopen nacht in Oakland voor de eerste keer tot NBA-kampioen te kronen. En dat is niet enkel goed nieuws voor Canada, maar ook voor de hele NBA.

De Toronto Raptors halen het kampioenschap binnen.