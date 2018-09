De meest memorabele momenten van de Ryder Cup golf

De eerste: juni 1927

De allereerste Ryder Cup - vernoemd naar de Engelse zakenman en golfpromotor Samuel A. Ryder - werd in 1927 gespeeld in het Amerikaanse Massachusetts. Toen nog als een duel tussen de Britten en Ieren tegen de Amerikanen. Eigenlijk was een jaar voordien al de aanzet gegeven op de Wentworth Club net buiten Londen, maar dat toernooi werd niet officieel erkend. Bedoeling van Sam Ryder was om de Amerikaanse dominantie (en arrogantie) in de golfsport wat te ondermijnen. Iets wat aanvankelijk maar moeilijk lukte. Het is pas vanaf 1979, toen Groot-Brittannië en Ierland zich versterkten met spelers van andere Europese landen, dat de balans in evenwicht kwam te liggen. Sindsdien is de rivaliteit tussen de VS en Europa nog gegroeid. Koen Meulenaere, voormalig columnist in Sport/Voetbalmagazine, beschreef de Ryder Cup ooit als volgt: 'Een feest waarin het uitbreken van een alles vernietigende derde wereldoorlog nooit veraf is. Vergeleken bij de Ryder Cup was de invasie van Irak een akkefietje.'

...