Woensdagnacht wonnen de Milwaukee Bucks voor het eerst sinds 1970 de NBA-titel. Giannis Antetokounmpo - wie anders? - leidde zijn ploeg naar de overwinning. Doorheen zijn leven bewandelde hij het lastige pad, op weg naar het hoogst haalbare.

De Griekse autoriteiten houden geen etniciteitscijfers bij, maar de schattingen voor zwarte inwoners liggen niet hoger dan één procent. Als representatie voor die minderheidsgroep kan de NBA-titel van Giannis Antetokounmpo wel tellen.

De zoon van illegale Nigeriaanse migranten verkocht met broers Kostas, Thanasis en hun moeder allerlei spullen in de Atheense straten. De extremistische Gouden Dageraad-partij bedreigde hem, ook toen hij al bekend was, om hem uit het land te krijgen. Om dat te vermijden, helleniseerde de familie de Nigeriaanse naam 'Adetokunbo' tot 'Antetokounmpo' toen die in 2013 de Griekse nationaliteit verwierf. Giannis was dan al een 18-jarig baskettalent en speelde al twee seizoenen bij de hoofdmacht van derdeklasser Filthlitikos.Toen NBA-franchise Milwaukee Bucks de tengere Griek in datzelfde jaar als 15de speler koos in de jaarlijkse draft, reageerden de analisten op het evenement positief. 'Hij ziet eruit als een Griekse Paul George. Ik was onder de indruk van wat hij kon met zijn gigantische handen. Het is wel een gok en voor Milwaukee ook een duw op de resetknop. Nu moeten ze opnieuw aan een ploeg bouwen', zei Bill Simmons, oprichter van de gerespecteerde sportwebsite The Ringer.Datzelfde tussenseizoen ruilen de Bucks een van hun toenmalige sterspelers, Brandon Jennings, voor Khris Middleton van de Detroit Pistons. Middleton werd een jaar eerder pas als 39ste gedraft en kon niet overtuigen. Die deal werd fronsend onthaald, maar in Wisconsin zagen ze wel potentieel in de forward. Dat seizoen eindigde de ploeg laatste in zijn conference, maar het was de start van een heropbouw voor een ploeg die al sinds 1970 geen kampioenschap meer won. 'Wij waren hier vanaf het begin', vertelt Middleton aan de clubmedia. 'Giannis en ik zijn broeders.'Omdat ze zo laag eindigden, kregen ze de tweede draft pick in 2014: Jabari Parker vervoegde de ploeg, maar kon de verwachtingen niet inlossen. Met een zesde plaats toonde het team als collectief wel dat het iets waard was. De franchise werd genoemd naar een hert, een wilde dieren in de staat Wisconsin, want dat is snel, behendig en kan goed springen. Het is exact zo, met de hashtag #FearTheDeer, dat de Milwaukee Bucks zich in de markt zetten vanaf dat seizoen.Giannis, bijgenaamd The Greek Freak, is in dat opzicht een ideale match met zijn nieuwe thuishaven. De volgende jaren bouwde het team verder met ondergewaardeerde, ethousiaste spelers die fysieke capaciteiten, efficiënt aanvalsspel en een groeimarge bezitten. Spelers als Mason Plumlee, Malcolm Brogdon, Eric Bledsoe, Donte DiVincenzo, Brook Lopez, Pat Connaughton en Jrue Holiday hielpen de ploeg jaar na jaar groeien.Behalve Jrue Holiday, die zijn grote kwaliteiten doorheen de jaren slechts met vlagen toonde, haalden General Managers John Hammond en Jon Horst nooit grote sterren binnen. Die creëerden ze zelf. De ploeg raakte meermaals ver in het naseizoen en toonde titelpotentieel, ook zonder klinkende namen.Khris Middleton is een tweevoudig all star en zijn Griekse 'broeder', die niet de meest getalenteerde basketbalspeler ooit is, transformeerde wel tot de meest dominante speler in de NBA de laatste jaren. Als kind keek hij op naar Kevin Durant, een van de meest veelzijdige scorers in de competitie, en Magic Johnson, een atypisch grote en wedstrijdbepalende guard die quasi iedere positie kon bespelen en een basketbalwedstrijd voor de fans van een sportwedstrijd in puur entertainment veranderde.Het ranke karkas van de Griek evolueerde tot een geweldig gespierd, lenig en bijzonder snel lichaam. Met vijf All Star-selecties, drie selecties in de defensieve ploeg van het jaar en twee MVP-titels sprokkelde hij al een indrukwekkend palmares bijeen. Jaar na jaar bleef hij zich tot een steeds completere speler ontwikkelen. Met zijn postuur was hij vanaf het begin een degelijke rebounder en scorer, maar hij werd ook een volleerd scorer rond de ring, leerde vrijworpen uitlokken en afwerken, verdedigde steeds beter en in transitie werd hij dodelijk. Antetokounmpo was nog steeds niet compleet, want de voorbije jaren voegde hij er ook een verbeterd driepuntschot aan toe, om net zo veelzijdig te worden als KD, en werkte hij aan zijn playmaking en creativiteit, naar idool Magic Johnson. Ondanks al die accolades ontbrak er nog iets: een collectieve prijs, die NBA-titel. Met een ploeg vol nuttige werkers lukte dat nog niet. Vorige zomer werden meermaals trades geopperd, want om zijn status als beste speler in de league te bevestigen, moest er vroeg of laat een kampioenschap volgen. Zulke zaken besprak de Griek niet openbaar, hij bleef en deed gewoon voort met grinding, zijn werkpunten slijpen.Tijdens de voorbije play-offs merkte een journalist op dat hij als 26-jarige zijn ego goed onder bedwang kan houden, in tegenstelling tot sommige oudere collega's. Giannis: 'Wie zich na een goede prestatie groots gedraagt, zal kort erna wellicht slecht presteren. Je hoeft niet op het verleden te focussen, dat is het ego. Als ik op mijn toekomst focus, spreekt mijn trots.'Door de coronaperiode was de rustperiode voor dit seizoen gehalveerd, wat samen met positieve testresultaten een impact had op het seizoen. Brian Lynch, voormalig coach van het jaar in België, noemde het the survival of the fittest in de X and O's-podcast van Friends of Sports. Topspelers zoals Jamal Murray, Jaylen Brown, Anthony Davis, James Harden, Kyrie Irving, Kawhi Leonard en vele anderen kampten (meermaals) met blessures.In de Eastern Conference-finales tegen de Atalanta Hawks keerde Giannis Antetokounmpo zélf zijn linkerknie om. Zo leek de titelstrijd voor de ploeg uit The Deer District wederom in gevaar. De Bucks belandden wel nog in de finale, maar er bestond twijfel over zijn deelname. Kon hij tijdig herstellen? Zou hij wel aan 100 procent kunnen spelen?We fucking did itDe Phoenix Suns, een jonge ploeg die beide L.A.-ploegen én de Denver Nuggets uitschakelden, waren de verrassende tegenstanders in de finale. Het summum van het basketbalseizoen, het westen tegen het oosten, Bucks tegen Suns, twee outsiders. Phoenix had de moeilijkst mogelijke weg richting de confrontatie met The Greek Freak afgelegd. Die prestatie, in combinatie met diens herstellende blessure, maakte de ploeg uit Arizona licht favoriet bij aanvang van de serie.Antetokounmpo startte, maar kon - naar zijn normen - niet domineren. De eerste twee wedstrijden waren voor de ploeg van Chris Paul en Devin Booker, terwijl de Griek zocht naar zijn beste vorm en ritme. Tot de derde wedstrijd, clutch time. De allergrootsten staan op wanneer hun team hen het meeste nodig heeft. De meest dominante NBA-speler van de afgelopen drie jaar moest dus ook maar eens tonen hoe groots hij is, wanneer zijn ploeg 2-0 achterstaat.Antentokounmpo in wedstrijd 3: 41 punten, 13 rebounds en 6 assists. Het beste moest zelfs nog komen. Op naar wedstrijd 4 om de stand gelijk te trekken. Het werd een gelijk opgaande strijd die met twee minuten te gaan nog 99-99 gelijk stond. Khris Middleton scoorde nog tien punten, maar de wedstrijd werd wederom bepaald door de tweevoudige Most Valuable Player.Die verdedigt Sunds-guard Devin Booker, maar kan diens lob richting Phoenix-center DeAndre Ayton niet stoppen. Die lijkt de wedstrijd met een dunk wederom spannend te maken, tot de Freak hem vanuit het niemandsland weet te blokken. Heroïsch, een van de beste defensieve acties in de NBA-geschiedenis. De wedstrijd ligt zo in een plooi, 2-2.Het Bucks-duo trekt ook de vijfde wedstrijd naar zich toe en terug thuis in het splinternieuwe Fiserv Forum Complex Center moesten ze het drie dagen later afmaken. Na een makkelijk eerste kwart, kwamen ze nog even achter te staan en begon het laatste kwart met een 77-77-score. In dat vierde kwart was het wederom Giannis die de leiding nam en met 13 punten het kampioenschap besliste. Exact vijftig jaar na hun laatste NBA-titel scoort The Greek Freak vijftig punten in de bepalende wedstrijd, in eigen huis. De cirkel is rond.Na de kraker zat hij met de kampioenschapstrofee op zijn schoot in de persconferentie. Daar kwam hij terug op een eventuele transfer naar een superploeg en werd duidelijk wat hem motiveerde. 'Ik wilde de job afhandelen, dat is mijn koppige kant. Het is makkelijk om een titel te winnen bij een ploeg vol sterren en daar gewoon mijn deel doen. Dit is de moeilijke weg en het lukte ons. We fucking did it.'