Afgelopen zondagnacht kroonden de LA Lakers van superster LeBron James zich tot NBA-kampioen. Met dank aan de gigantische inspanningen (dagelijkse coronatesten, zeer strikte protocollen) die de NBA leverde om in het Disney World-complex in Orlando een hermetisch afgesloten coronabubbel te creëren. En ook een beetje geluk, gaf NBA-baas Adam Silver toe. Op enkele Disneymedewerkers na testte in de bubbel immers 96 dagen lang geen enkele speler of staflid van de 22 teams positief. Gregg Popovich, coach van de San Antonio Spurs, noemde het zelfs "the safest place in the world".Een pluim op de hoed van de NBA, dat ruim 150 miljoen euro ophoestte om de bubbel te creëren, maar zo wel 172 matchen kon laten plaatsvinden en zo honderden miljoenen euro's aan tv-geld redde. Maar nu stuit het wel op een nieuw groot probleem: de planning van het vollédige seizoen 2020/21 (82 matchen + play-offs).Of beter het seizoen 2021, want nadat eerst geopperd werd om in december of met Kerstmis opnieuw te starten, gaf NBA-baas Adam Silver al aan dat het minstens januari wordt. Volgens Michelle Roberts, voorzitter van de spelersvakbond, mogelijk pas februari.De timing zal afhangen van de rustperiode die de spelers via de spelersvakbond willen afdwingen na een zeer lang en vooral mentaal belastend seizoen, extra beladen door de Black Lives Matter-protesten.Maar de timing zal vooral bepaald worden door de evolutie van de coronacrisis in de VS. Dat wordt balanceren tussen de volksgezondheid en de financiën van de NBA. Veertig procent van 6,8 miljard euro aan totale inkomsten van de NBA-clubs vloeit immers voort uit ticketing, eten en drank tijdens matchen... Dus is de aanwezigheid van fans in de dertig NBA-arena's de absolute voorwaarde voor de start van een nieuw seizoen. Een terugkeer naar één grote bubbel, al dan niet met tussenperiodes, is (voorlopig) immers uitgesloten. Dat heeft Michelle Roberts, voorzitter van de spelersvakbond, al met klem afgewezen. De optie van meerdere, regionale bubbels, verspreid over de VS, ook om de vele vliegtuigreizen te beperken, ligt wel op tafel.Géén noodzaak: een coronavaccin, want dat zal ook de komende maanden niet beschikbaar zijn, weet NBA-baas Adam Silver. En dus stelt hij zijn hoop op nieuwe, snelle coronatesten - de NBA investeerde al miljoenen dollars in wetenschappelijk onderzoek - om zo positieve spelers tijdig te traceren en in quarantaine te plaatsen. En vooral om zo minstens een gelimiteerd aantal toeschouwers in de zalen toe te laten, gecombineerd met strikte hygiënische protocollen. De NBA bestudeert daarom ook aandachtig hoe de Europese voetbalcompetities, de NFL (American football) en de MLB (baseball) alles aanpakken.Nadeel van een latere startdatum van het NBA-seizoen, allicht dus ergens begin 2021: de play-offs zouden zo niet plaatsvinden van half april tot half juni, maar in juli en augustus. Dat leidt tot een conflict met de uitgestelde Olympische Spelen (tussen 25 juli en 7 augustus), als die tenminste doorgaan. Een pauze in het NBA-seizoen inlassen, zoals de WNBA elke vier jaar doet, is echter geen optie, zo vertelde Adam Silver vorig weekend. 'Je moet, naast de twee weken competitie, ook de voorbereiding en de rustperiode erna meetellen.'En niet te vergeten: ook een mogelijke quarantaine van x dagen voor alle olympische atleten, in aanloop naar de Spelen. Zo'n lange pauze zou bovendien de NBA-play-offs/finale weer doen opschuiven naar september. Wegens de overlapping met de start van het NFL-seizoen is dat echter nefast voor de kijkcijfers, zo bleek de voorbije weken.Allicht zullen de grootste NBA-sterren niet kunnen aantreden in Tokio, wat bijvoorbeeld superster LeBron James wel van plan was. Niet alleen een probleem voor Team USA, maar ook voor andere grote basketballanden met sterspelers die in de NBA actief zijn, bijvoorbeeld Griekenland met MVP Giannis Antetokounmpo. Vier landen moeten op een kwalificatietoernooi in juni ook nog een olympisch ticket veroveren.Dat toernooi en ook het olympische toernooi zou dan een competitie worden met tweederangsspelers die niet in de NBA-play-offs aantreden. NBA-clubs zullen hun sterren immers nooit afstaan. Mogelijk zullen ook Gregg Popovich en Steve Kerr, de hoofdcoach en assistent-coach van Team USA, bij hun respectieve teams (San Antonio en Golden State) moeten blijven.Heel veel onzekerheden die de NBA tegen november hoopt uit te klaren. Ook over de locatie waar de Toronto Raptors, gezien de afgesloten grens tussen Canada en de VS, kunnen spelen. En over hoe de cao met de spelersvakbond, nu lopend tot 2023/24, heronderhandeld moet worden: met discussies over de nieuwe seizoensplanning, minder inkomsten door minder toeschouwers (afgelopen seizoen al 1,27 miljard euro, wegens geen publiek in de play-offs), een eventuele aangepast salarisplafond...Slechts één zaak is zeker: het coronavirus zal ook het volgende NBA-seizoen enorm beïnvloeden.