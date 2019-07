De Belgian Cats sloten het EK basketbal af met het beoogde ticket voor het olympische kwalificatietoernooi, maar zonder de verhoopte medaille. Drie vragen aan Matthias Stockmans, basketwatcher voor Sport/Voetbalmagazine.

België begon met steile ambities aan dit EK basketbal in Letland en Servië. Het derde grote toernooi op rij voor deze gouden generatie Cats kon wel eens de bekroning worden van een vormcurve die enkel maar crescendo ging: derde op het EK 2017, vierde op het WK 2018. Bovendien betekende een plek in de top zes van dit EK een ticket voor het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. Enige kanttekening: de ploeg van coach Philip Mestdagh zat in de zogenaamde groep des doods, met toplanden als Rusland, Wit-Rusland en gastland Servië.

...