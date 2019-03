De opmerkelijkste cijfers uit 1000 grand prixs formule 1

1

Het aantal pole positions (Bahrein, 2008) van Robert Kubica op 73 F1-weekends, gespreid tussen 2006 en 2010. De eerste Pool in de geschiedenis van de formule 1 had in 2011 een voorcontract bij Ferrari op zak en werd door insiders als toekomstige wereldkampioen getipt, maar moest na een crash tijdens de rally van Andorra - een hobby - vechten voor zijn leven. Hij werd in 2017 als testrijder opgevist door Renault, zijn oude team, en begint straks, acht jaar na zijn laatste GP in Abu Dhabi, bij Williams Racing aan zijn tweede leven in de F1.

...