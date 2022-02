De Red Lions stomen zich in Zuid-Amerika klaar voor een nieuwe seizoen met als grote doel het WK in India in januari volgend jaar. Sport/Voetbalmagazine sprak met veteraan John John Dohmen (34), kapitein Felix Denayer (32) en coach Michel Van den Heuvel over hoe onze hockeymannen zich nog verder kunnen blijven ontwikkelen na de successen.

De voorbije jaren hebben jullie alles gewonnen wat er te winnen viel: EK, WK en goud op de Olympische Spelen in Tokio. Hoe kan je je nog verder motiveren?

De voorbije jaren hebben jullie alles gewonnen wat er te winnen viel: EK, WK en goud op de Olympische Spelen in Tokio. Hoe kan je je nog verder motiveren? John-John Dohmen: 'Om te beginnen is er mijn persoonlijke motivatie om op mijn niveau te blijven en nog toernooien te winnen en je hebt ook de ploegmakkers die me vooruit duwen. Daar zijn ook weer jongeren bijgekomen zoals William Ghislain (22 jaar) en Thibeau Stockbroekx (21 jaar) met veel honger en motivatie. Ze zijn jong, maar kunnen al op een heel hoog niveau meedraaien.' Felix Denayer: 'Ik denk dat we iets speciaals hebben met deze groep, iets wat we al meer dan 10 jaar hebben opgebouwd. Nu hebben we een deel van onze dromen gerealiseerd maar we houden van wat we doen en we streven de perfectie na, iets wat we nooit zullen bereiken. Dat is de motivatie.'Michel Van den Heuvel: 'Het mooie aan deze groep is dat ze zo extreem hongering is. Je ziet spelers die alles gewonnen hebben, spelers die beste speler van de wereld zijn geweest en die nog beter willen worden. Het is een utopie om te denken dat je weer alles gaat winnen maar we gaan een programma ontwikkelen om de grootste kans op succes hebben, want elk succes hangt af van details en ook wel wat geluk, natuurlijk. 'Deze groep heeft de honger om dit samen te realiseren. Ik had vandaag een gesprek met nieuwkomer William Ghislain en hij zei me dat het voor hem een droom was om hier te zijn en met zijn idolen te spelen. Ik zei hem dat hij het zijn idolen ook moeilijk moet maken, hij moet hen uitdagen. Die wisselwerking doet je als groep groeien, de oudere jongens worden uitgedaagd door de jeugd.' In welke mate verschilt het spelsysteem van nieuwe coach Michel Van den Heuvel met dat van Shane McCleod? Dohmen: 'Je ziet een verandering van tactiek na de Olympische Spelen in Tokio (2021). We hebben veel getraind op de defensieve tactiek, op een grotere effectiviteit en proberen de tegenstander te verrassen. Michel speelt meer dan Shane met een systeem van man tegen man, van het markeren van een tegenstander. Nu is het de bedoeling om de twee speelstijlen te combineren.'Sommigen zeggen dat jullie in de finale tegen Australië in Tokio geluk hadden omdat jullie het met de shoot-outs haalden. Denayer: 'We hadden het spel vroeger kunnen afmaken maar Australië is ook van de beste landen ter wereld dus hebben ze het ons ook moeilijk gemaakt. Gelukkig hebben we een schitterende keeper waardoor we de titel wonnen, maar als we die match analyseren, zien we nu dat we nog op bepaalde vlakken kunnen verbeteren.'Dohmen: 'Als je een hele match balbezit hebt, dan raak je aan de shoutouts met zelfvertrouwen in je techniek, iets wat je niet hebt als je enkel verdedigt. Als we in Rio in 2016 naar shout-outs waren gegaan, hadden we ook die wedstrijd gewonnen.'En we hebben ook de beste keeper (Vanasch) dus het was geen verrassing dat we shoutouts wonnen in Tokio. We hebben daar namelijk hard op getraind. Ons systeem is balbezit, balbezit, balbezit.... dat gaan we niet veranderen en wij willen onze wil opleggen aan andere teams. Meestal werkt dat recept, enkel in Rio niet. Maar daarna altijd.'Je was er bij in op de Spelen in 2016 toen jullie nipt van Argentinië verloren. Toevallig de tegenstander van dit weekend. Revanchegevoelens? Dohmen: 'We hebben geen revanchegevoel ten opzichte van Argentinië maar meer voor onszelf, omdat we wisten dat we die match moesten winnen en we veel te veel kansen hebben laten liggen ze goed gecounterd hebben. Maar we hebben ons daarna goed herpakt en nu willen we blijven tonen dat we de absolute nummer 1 zijn. We houden ervan om het spel te maken en dat gaat nu niet anders zijn, wij gaan het spel maken en zij gaan verdedigen.'Denayer: 'We hebben een beetje een geschiedenis met Argentinië. In de finale van 2016 speelden zij quasi een thuismatch. Zij hadden meer ervaring en men zegt dat je een finale moet verliezen om er een te kunnen winnen. We hebben veel geleerd van die match. 'België-Argentinië is nu een beetje een derby, want je hebt ook verschillende Argentijnen die in België spelen. We kennen elkaar goed, Nico de la Torre en Lucas Martinez spelen bijvoorbeeld in mijn ploeg (KHDragons van Brasschaat, nvdr.). Het is heel tof om hier tegen hen te spelen, technisch zijn ze heel goed. Nu zijn we vijanden, maar naast het veld drinken we samen 'yerba mate' (Argentijnse kruidendrank in een kalebas, nvdr.). Van den Heuvel: 2016 was een bijzondere finale waar zij succesvol waren. Wij hebben daarna goed geantwoord in Tokio en nu is het nog steeds een prachtige affiche. 'De passie van een Zuid-Amerikaan voor de sport is extreem, de drang om te winnen is groot. Het zijn harde duels, en als je speelt op hun continent is dat nog meer. Een tweetal jaar geleden hebben we in Cordoba gespeeld met een hevig publiek. Voor ons is het een mooie test om daartegen opgewassen te zijn en te anticiperen.'De toekomst, hoe ziet die er uit? Het volgende objectief, het WK van januari 2023 is ook al minder dan een jaar weg. Van den Heuvel: 'Onze trainingstrip naar Chili was fantastisch. Aan het begin van een jaar dat er een WK aankomt, is het belangrijk dat je samen op trip bent. De omstandigheden waren perfect in Chili: erg mooie omgeving, een goede temperatuur, altijd 28 graden en we hebben groepsactiviteiten kunnen doen zoals raften. Na de Spelen was de riem er een tijdje af gegaan maar nu hebben we negen dagen hard getraind en dingen kunnen bespreken. Zo'n stage is superbelangrijk.' Denayer: 'Die stage in Chili en de twee matchen tegen Argentinië zijn de ideale situatie om een nieuwe cyclus in te zetten. We hebben een tijdje op de gouden medialle gesurft, maar het nieuw jaar is begonnen met nieuwe uitdagingen. Op korte termijn zijn dat de ProLeague games (tegen de beste ploegen ter wereld) en dan volgt in januari 2023 het WK in India.'