Over 100 dagen, op 23 juli, beginnen de Olympische Spelen in Tokio. Alleen een nieuwe, grote coronagolf in Japan kan daar (misschien) nog een stokje voor steken.

306 personen werden afgelopen maandag positief getest op het coronavirus in de prefectuur Tokio, voor een weekgemiddelde van 476, met een positieve testratio van 5 procent. Op een bevolkingsaantal van 13,5 miljoen relatief laag in vergelijking met westerse landen. In België (11,5 miljoen inwoners) bedraagt het jongste weekgemiddelde per dag bijvoorbeeld 3558, met 8,9 procent van de mensen die positief testten. Toch is er stijgende ongerustheid in Tokio, en in heel Japan. Veel coronagevallen worden immers veroorzaakt door besmettelijkere varianten van het virus, waardoor de coronacijfers op korte termijn nog zullen stijgen. Die zitten nu op hetzelfde niveau als eind januari. En zijn in werkelijkheid allicht nog een pak hoger, want in Tokio wordt er héél weinig getest: gemiddeld 6771 per dag in de laatste week, in ons land is dat 45.244... De druk op de ziekenhuizen neemt dan ook weer toe, ook wegens het beperkte aantal (intensive care)-bedden: een bezetting van ruim dertig procent. Gouverneur Yuriko Koike heeft de noodtoestand, die op 21 maart werd afgeblazen, daarom weer gedeeltelijk ingevoerd. Al is dat niet te vergelijken met de lockdowns in Europa. Restaurants zijn bijvoorbeeld nog open, maar moeten tot 11 mei om 20 uur sluiten. Events mogen ook niet meer dan vijfduizend toeschouwers toelaten. Koike vroeg ook aan de inwoners van Tokio om niet meer buiten de stad te reizen. Zeker niet naar de prefectuur Osaka, waar de coronacijfers pieken en de ziekenhuisbedden al voor zeventig procent bezet zijn. De estafetteloop die deze week in de stad moest plaatsvinden is dan ook aangepast: niet op publieke wegen, maar in een afgesloten park. Drie olympische test events in Tokio (duiken, duiken, synchroonzwemmen en waterpolo) werden ook al uitgesteld. Mede omdat de Internationale Zwemfederatie ontevreden is over de genomen voorzorgsmaatregelen. Andere grote zorg: de trage vaccinatiecampagne in Japan, door de zeer laat aangeleverde vaccins: amper 0,9 procent van de bevolking (126 miljoen inwoners), vooral zorgpersoneel, heeft nu een eerste prik gekregen. Pas deze week krijgen de +65-jarigen een eerste vaccin, daarna volgen andere risicogroepen. Veel ophef rees er dan ook vorige week toen bekend raakte dat de Japanse olympische atleten voorrang zouden krijgen in de vaccinatiecampagne: tegen eind juni twee prikken, mogelijk voor alle ouderen hun tweede inenting zullen krijgen. Wegens die lage vaccinatiecijfers, de angst voor nieuwe virusvarianten die via niet gevaccineerde atleten, coaches, journalisten..., uit vooral arme landen, mogelijk ingevoerd zullen worden, en de oplaaiende coronagolf in eigen land is de scepsis bij de Japanse bevolking tegenover de Spelen dan ook nog altijd groot. In de laatste enquête pleitte 72 procent van de respondenten voor een nieuw uitstel of een definitieve afgelasting. Toch wil de Japanse regering, gepusht door de machtige reclamemaatschappij Dentsu en de mediabedrijven, de Spelen koste wat het kost laten doorgaan. Ter eer en glorie van het land, premier Yoshihide Suga en de leidende Liberaal-Democratische Partij. En vooral vanwege de gigantische financiële belangen voor alle partijen. Vorige maand nam de Japanse regering al de drastische beslissing om buitenlandse toeschouwers van de Spelen te bannen. Wellicht zullen de al vrijgegeven coronaprotocollen voor alle aanwezigen nog aangescherpt worden. Van een afgelasting is dus voorlopig geen sprake. Volgens insiders zal die optie alleen weer op tafel komen als de coronacijfers in Tokio en Japan nieuwe pieken zouden bereiken.