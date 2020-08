Exact 8 jaar geleden eindigden de Olympische Spelen van Londen 2012. Een fel bevuild sportfeest, blijkt achteraf.

De voorbije jaren gaf het IOC aan het International Testing Agency de opdracht om stalen van de Spelen van Londen opnieuw te testen, met behulp van de nieuwste technieken. Dat is deze zomer wel gestopt, want de verjaringstermijn van acht jaar is deze maand verlopen - voor de volgende Spelen legt de nieuwe World Anti-Doping Code die termijn op tien jaar.

Dat het hertesten nut heeft, bewijzen de officiële cijfers, onlangs vrijgegeven door het IOC: tijdens de Spelen van 2012 werden negen atleten betrapt op doping, in de acht jaar erna, tot 20 juli 2020, nog 67.

Met 76 positieve gevallen (vooral in het gewichtheffen, het worstelen en de atletiek) en 36 afgenomen medailles zijn de Spelen van 2012 de 'vuilste' ooit. Ze waren dan ook de geboorte van het Russische, door de staat gesteunde dopingprogramma, later blootgelegd door de architect ervan, Grigori Rodtsjenkov. Daarnaast moet je ook nog de gediskwalificeerde atleten meetellen die op volgende grote kampioenschappen of via het bloedpaspoort betrapt werden, nog een zeventigtal.

Dat stempel van 'vuilste Olympische Spelen' moet je weliswaar ook nuanceren, aangezien het IOC pas na Athene 2004 begonnen is met hertesten. Dat leverde nog vijf extra dopinggevallen op voor die editie. Na Peking 2008 werden nog 65 atleten geklist, na zeven positieve gevallen tijdens die Spelen. In Rio 2016 liepen acht atleten tegen de dopinglamp, maar sindsdien nog geen enkele. Maar ook dat zal de komende jaren allicht nog stijgen als die urinestalen opnieuw onderzocht worden.

De voorbije jaren gaf het IOC aan het International Testing Agency de opdracht om stalen van de Spelen van Londen opnieuw te testen, met behulp van de nieuwste technieken. Dat is deze zomer wel gestopt, want de verjaringstermijn van acht jaar is deze maand verlopen - voor de volgende Spelen legt de nieuwe World Anti-Doping Code die termijn op tien jaar.Dat het hertesten nut heeft, bewijzen de officiële cijfers, onlangs vrijgegeven door het IOC: tijdens de Spelen van 2012 werden negen atleten betrapt op doping, in de acht jaar erna, tot 20 juli 2020, nog 67.Met 76 positieve gevallen (vooral in het gewichtheffen, het worstelen en de atletiek) en 36 afgenomen medailles zijn de Spelen van 2012 de 'vuilste' ooit. Ze waren dan ook de geboorte van het Russische, door de staat gesteunde dopingprogramma, later blootgelegd door de architect ervan, Grigori Rodtsjenkov. Daarnaast moet je ook nog de gediskwalificeerde atleten meetellen die op volgende grote kampioenschappen of via het bloedpaspoort betrapt werden, nog een zeventigtal.Dat stempel van 'vuilste Olympische Spelen' moet je weliswaar ook nuanceren, aangezien het IOC pas na Athene 2004 begonnen is met hertesten. Dat leverde nog vijf extra dopinggevallen op voor die editie. Na Peking 2008 werden nog 65 atleten geklist, na zeven positieve gevallen tijdens die Spelen. In Rio 2016 liepen acht atleten tegen de dopinglamp, maar sindsdien nog geen enkele. Maar ook dat zal de komende jaren allicht nog stijgen als die urinestalen opnieuw onderzocht worden.