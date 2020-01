Elke maandag kiest onze man 10 opvallende getallen en stats uit de sportactualiteit. Deze week onder meer de zegereeksen van Laurens Sweeck, Serena Williams, Zlatan Ibrahimovic en Liverpool FC.

De enige gouden medaille op 14 nummers op het EK afstanden in Heerenveen die níét naar Nederland of Rusland ging: op naam van Bart Swings op de massastart.

De enige gouden medaille op 14 nummers op het EK afstanden in Heerenveen die níét naar Nederland of Rusland ging: op naam van Bart Swings op de massastart. België pakte zo evenveel gouden medailles op het EK snelschaatsen als op het jongste EK veldrijden (inclusief jeugdcategorieën, voor Thibau Nys bij de junioren). 9 jaar, 2 maanden en 30 dagen nadat hij zijn eerste officiële schaatswedstrijd reed, een marathon in Den Haag, behaalde Swings zo zijn eerste internationale schaatstitel, na in 2018 ook al olympisch zilver op de massastart te hebben veroverd.De zoveelste veldrijder werd Laurens Sweeck zondag in Antwerpen met een Belgische titel bij de nieuwelingen, junioren, amateurs/beloften én bij de elite op zijn palmares (sinds in 1975 het eerst BK voor junioren gereden werd). Hij treedt zo in de voetsporen van Erwin Vervecken, Bart Wellens en Niels Albert. Wellens pakte tussen 1994 en 2000 zelfs zeven nationale jeugdtitels op een rij en deed daar bij de profs er nog twee bovenop.Zoveel Nederlandse, Europese en wereldkampioenschappen heeft Mathieu van der Poel in zijn carrière afgewerkt, sinds zijn eerste NK als 12-jarige veldrijder in 2007. Na zijn zesde nationale proftitel als cyclocrosser, afgelopen zondag in Rucphen, heeft hij er daarvan liefst 27 gewonnen.Nog zoveel nationale veldrittitels bij de elite moet Sanne Cant, die zaterdag voor de elfde keer Belgische kampioene werd, nog behalen om het wereldwijde record te evenaren van Katie Compton. Zij veroverde in december 2018 voor de 15e opeenvolgende en laatste keer de Amerikaanse cyclocrosstitel bij de dames.Zo veel van zijn 122 overwinningen in een UCI-koers behaalde Tom Boonen als profrenner op het Arabisch schiereiland: 27 in Qatar, 1 in Oman. Daar voegde hij er afgelopen weekend eentje aan toe, maar dan op vier wielen, in de 24 uur van Dubai. Daar was de Kempenaar met zijn teamgenoten Perrin/Radermecker/Magnus/Taskinen de beste in de toerismeklasse, in de eerste manche van het seizoen in de 24u GT Series.In zoveel verschillende decennia heeft Serena Williams een WTA-toernooi gewonnen, na haar zege in Auckland vorig weekend (haar eerste titel sinds 2017 en haar eerste als moeder). De Amerikaanse, die in september 38 jaar werd, behaalde haar eerste toernooizege in februari 1999 (Parijs). Bijna 21 jaar later veroverde ze als derde oudste tennisster ooit een nieuwe WTA-titel, na Billy Jean King (39 jaar, 7 maanden en 23 dagen) en Kimiko Date (38 jaar, 11 maanden en 30 dagen).Zlatan Ibrahimovic (ook 38 intussen) flikte vorige zaterdag een soortgelijk kunstje: hij scoorde met AC Milan tegen Cagliari, en trof zo ook in vier verschillende decennia raak. Ruim 20 jaar na zijn eerste officiële goal op 30 oktober 1999 met het Zweedse Malmö, als toen 18-jarige.Zoveel van zijn 20 overwinningen op 21 Premier Leaguespeeldagen tot dusver (een all time record voor een club in de Big Five-competities in Europa) behaalde Liverpool met één doelpunt verschil: drie keer wonnen de Reds met 1-0 of 0-1 (zoals afgelopen weekend tegen Tottenham), liefst zeven keer met 2-1 of 1-2.Voor de zoveelste keer werd Eddy Merckx zondag Belgisch kampioen driebanden. Dat zijn acht nationale titels meer dan zijn veel bekendere naamgenoot in het wielrennen. Die veroverde alleen de tricolore bij de nieuwelingen (1962, Libramont) en éénmaal bij de profs (1970, Yvoir).Het aantal keer dat David Goffin in zijn carrière het nummer één op de ATP-ranglijst heeft verslagen: twee keer Rafael Nadal. In 2017 in de groepsfase van de ATP Masters en vorige week in de ATP Cup. Het was pas de tweede nederlaag voor Nadal in een landentoernooi (op liefst 34 wedstrijden). Zijn eerste en laatste verlies dateerde al van 2004 (in de Davis Cup tegen Jiri Novak).Zoveel minuten, plus 24 seconden had de Keniaan Rhonex Kipruto nodig om in Valencia de 10 kilometer te winnen, een wereldrecord op de weg.Veertien seconden sneller dan het wereldrecord dat Joshua Cheptegei op 1 december (ook in Valencia) gevestigd had, en dat zónder de beruchte Nike Vaporflyschoenen. Ter vergelijking: op de piste heeft sinds het huidige wereldrecord van Kenenisa Bekele (26'17''53 in 2005) niemand sneller gelopen dan Kipruto.