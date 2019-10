Elke maandag kiest onze man 10 opvallende getallen en stats uit de sportactualiteit. In de selectie van deze week onder meer over het succes van de Belgische sportvrouwen.

Het aantal landen met een kleiner bevolkingsaantal dan België (11,3 miljoen) dat zich op het WK turnen plaatste voor de allroundfinale per ploeg. Nina Derwael en co eindigden op een mooie tiende plaats. Na grootmachten VS, China, Rusland, Frankrijk, Canada, Groot-Brittannië, Italië en Duitsland, en voor Japan, Spanje, Australië en Brazilië. Alleen Nederland kon zich als ander 'kleine' natie als zesde kwalificeren voor de finale. Met nog die nuance: alle Belgische meisjes komen uit Vlaanderen, een vijver van slechts 6,5 miljoen inwoners...

