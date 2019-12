Elke week kiest onze man 10 opvallende getallen en stats uit de sportactualiteit. In de selectie van deze week onder meer de vele kilo's van bokser Andy Ruiz en de gewonnen medailles van 'neutrale' Russen.

33

Zoveel procent van zijn 18 reguliere competitiematchen dit seizoen speelde Anderlecht 0-0 gelijk, in totaal 6 keer. In de top 20 van de Europese competities op de UEFA-ranking 'scoort' alleen het Portugese Vitoria Setubal op dat vlak een hoger percentage: 5 op 13 wedstrijden, of 38 procent.

...