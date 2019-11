Elke week kiest onze man 10 opvallende getallen en stats uit de sportactualiteit. In de selectie van deze week onder meer een superieure Mathieu van der Poel, de korte regeerperiode van Felice Mazzu en een eerbetoon aan halve Belg Tony Parker.

81

Zoveel seconden, of 1 minuut 21 seconden, kwam Mathieu van der Poel in de Jaarmarktcross in Niel eerder over de finish dan de tweede, Laurens Sweeck. Nooit won hij een veldrit bij de elite - de Nederlander telt nu 111 zeges - met een grotere voorsprong.

...