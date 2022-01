Elke week kiezen wij 10 opvallende cijfers en stats uit de sportactualiteit. Deze week onder meer: hoe Wout van Aert Roger De Vlaeminck overtrof en hoe 'oudjes' Zlatan Ibrahimovic en Rafael Nadal toonden dat ze nog niet versleten zijn.

De zoveelste landgenoot werd Bart Swings die twee keer Europees kampioen werd in een olympisch wintersportnummer (weliswaar een jong nummer, de massastart). Hij is ook de vierde actieve, individuele Belgische sporter die twee opeenvolgende Europese titels in een olympisch nummer heeft veroverd. Taekwondoka Jaouad Achab (2014/2016), judoka Charline Van Snick (2015/2016) en Nina Derwael (2017/2018) gingen hem vooraf. Ook de Belgian Tornado's werden al eens twee keer op rij Europees kampioen op de 4x400 meter (2016/2018).Zijn zoveelste en allerlaatste 5000 meter reed schaatslegende Sven Kramer op het EK afstanden in het Thiafstadion in Heerenveen, als zesde in de uitslag. Op zijn thuisbaan behaalde de 35-jarige Nederlander in totaal 33 titels. Op de komende Winterspelen in Peking neemt hij definitief afscheid.De zoveelste renner werd Wout van Aert die als regerend Belgisch profkampioen op de weg ook nationaal veldritkampioen werd. Roger De Vlaeminck kwam in 1969 in de buurt door de proftitel te veroveren op de weg, maar op het daaropvolgende BK cyclocross eindigde hij als tweede, na Albert Van Damme.Zoveel medailles heeft Marianne Vos verzameld op Nederlandse, Europese, wereldkampioenschappen en Olympische Spelen, na haar zevende nationale titel in het veldrijden, zondag in Rucphen. Dat was ook haar 33e gouden medaille op een kampioenschap.Zoveel shotpogingen in amper 20 minuten ondernam Klay Thompson in de NBA-wedstrijd tussen de Golden State Warriors en de Cleveland Cavaliers. De guard maakte zondagnacht zijn comeback na net geen 2 jaar en 7 maanden revalideren (wegens een afgescheurde achillespees en een gescheurde voorste kruisband). Het was van 1977 geleden dat een Warrior zoveel had geshot in zo weinig minuten. Thompson scoorde in totaal 17 punten in zijn eerste match.In zijn zoveelste opeenvolgende jaar als profvoetballer, van 1999 (!) tot en met 2022, scoorde de 40-jarige Zlatan Ibrahimovic een doelpunt: de eerste goal van de 0-3 zege van AC Milan tegen Venezia afgelopen weekend.Op de zoveelste december 2021, om 20u19, kreeg Novak Djokovic het positieve resultaat van zijn coronatest (PCR). Voor hem een argument om, al dan niet volgens de regels in Australië, niet gevaccineerd te hoeven zijn om het land binnen te raken, via een medische vrijstelling. Maar ook niet om de dag zelf (na een testafname om 13u05) een voorstelling van een postzegel met zijn beeltenis bij te wonen, om de dag erna trofeeën uit te delen aan kinderen, en op 18 december een fotoshoot voor L'Equipe te doen, meestal zonder mondmasker, zonder in quarantaine te gaan. Zoveel jaar op rij, sinds 2004, heeft Rafael Nadal een ATP-toernooi gewonnen, na winst afgelopen weekend in de Melbourne Summer Set. Rafa vestigde zo een record in het 'open' tijdperk van het tennis. De 35-jarige Spanjaard deelde tot nu toe het record met Andre Agassi (1987-2005) en Roger Federer (2001-2019). Zoveel keer op rij had de Spaanse eersteklasser Levante niet gewonnen, een alltime record in de Primera División. Na een 2-0 zege tegen Mallorca kwam afgelopen weekend een einde aan die reeks. Zoveel procent van de duizend Belgische respondenten in de jaarlijkse enquête van La Dernière Heure vermeldden Julian Alaphilippe bij hun top vijf van favoriete buitenlandse sporters. De Franse wereldkampioen staat daarmee op één in die ranking. Hij gaat Roger Federer, Max Verstappen, Rafael Nadal, Simone Biles, Mathieu van der Poel en... Novak Djokovic vooraf.