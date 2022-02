Elke week kiezen wij 10 opvallende cijfers en stats uit de sportactualiteit. Deze week 10 cijfers over de voorbije Winterspelen, met onder meer een zeldzame Belgische dubbelslag voor Bart Swings, de zeer succesvolle Nederlandse vrouwen en de aparte beloning voor de Noorse medaillewinnaars.

Zoveel regerende olympische kampioenen (individueel of als ploeg, op Winter- of Zomerspelen) telt ons land nu: Bart Swings, Nina Derwael, Nafi Thiam en de Red Lions. Het meeste sinds... de Zomerspelen van 1920 in Antwerpen, toen België 14 keer goud veroverde.

...

Zoveel regerende olympische kampioenen (individueel of als ploeg, op Winter- of Zomerspelen) telt ons land nu: Bart Swings, Nina Derwael, Nafi Thiam en de Red Lions. Het meeste sinds... de Zomerspelen van 1920 in Antwerpen, toen België 14 keer goud veroverde.Zoveel (of weinig) Belgische mannelijke olympiërs hebben op Zomer- of Winterspelen een medaille in twee opeenvolgende edities veroverd in individuele disciplines: Bart Swings, zeiler André Nelis (1956/1960) en atleet Karel Lismont (1972/1976). Swings is de enige die ook goud won.Judoka Robert Van de Walle behaalde ook twee medailles (goud en brons) op verschillende Spelen, maar met een editie tussen (1980/1988).Zo veel landen hebben een gouden medaille gewonnen op de Winterspelen in Peking, een record. In totaal prijken er 29 naties op de medailletabel, op 91 deelnemende landen (32%).In Pyeongchang waren dat er een recordaantal van 30, op een totaal aantal van 93. Nog meer dan in 2018 gingen de tien beste landen met het grote merendeel van de medailles naar huis: 235 van de 327 totaal te verdienen medailles (72%), nog niet iets meer dan in Pyeongchang (71%)Zoveel kronen krijgen Noorse olympische medaillewinnaars als premie voor hun succes. Als een van de weinig landen, naast ook Brazilië en Groot-Brittannië, die hun atleten niet rechtstreeks belonen voor een olympische plak (maar wel op veel andere vlakken). Toch stond Noorwegen bovenaan de medailleranking van de Winterspelen in Peking, met een recordaantal van 16 gouden medailles en 37 plakken in totaal, twee minder dan hun eigen record gevestigd op de vorige Spelen (39). Zoveel landen, waaronder België, hebben een gouden medaille gewonnen in een snelschaatsdiscipline (individueel of per team) in Peking. Een record voor een sport op één Winterspelen.Zoveel procent van de Nederlandse medailles (17) werden gewonnen door vrouwen: 12, waarvan ook 6 (3 voor Irene Schouten, twee voor Suzanne Schulting en de team relay in het shorttrack, 1 voor Ireen Wüst) van de 8 gouden medailles. Bij geen enkel land scoren de dames zo goed. Ook in Tokio in 2021 hadden de Hollandse vrouwen de bovenhand: 21 van de 36 medailles in Tokio (58%).Zoveel van zijn in totaal 27 medailles behaalde Duitsland in het Yanqing Sliding Centre: zeven in het bobsleeën, zes in het rodelen en drie in het skeleton. De volgende meest succesvolle landen in die drie sleesporten? USA en Oostenrijk met elk... 3.Zwitserland haalde 13 van zijn 14 medailles in het alpine- (9) en freestyleskiën (4). Het werd ook het eerste land ooit dat vijf gouden medailles won in het alpineskiën, bovendien met vijf verschillende skiërs: Beat Feuz (afdaling), Corinne Suter (afdaling) ,Marco Odermatt (reuzenslalom), Lara Gut-Behrami (super-G) en Michelle Gisin, combiné.Zoveel Winterspelen heeft Finland moeten wachten op een eerste gouden medaille in een teamsport (waaraan het deelnam). In het ijshockey was het bij de mannen na twee verloren finales eindelijk prijs: winst de Russen. Geen enkel land moest ooit zo lang geduld oefenen op een olympische titel in een ploegsport, op Zomer- en Winterspelen.Zoveel, in miljoen, Instagramvolgers heeft de Chinese freestyleskiester Eileen Gu nu. Bijna het vijfvoudige van ruim twee weken geleden, bij de start van de Winterspelen (293.000). Met dank aan haar twee gouden en een zilveren medaille. En dan is Instagram in China nog afgesloten. Daar telt Gu op het platform Weibo al ruim 5 miljoen followers.De score van Kamila Valieva in het kunstschaatsen, liefst 48 punten onder haar wereldrecord (272.21), en ook nog 25 punten onder haar laagste score dit seizoen (249.24). Met die score had ze in Peking nog een bronzen plak behaald. Anna Shcherbakova won met 255.95, Alexandra Trusova werd tweede met 251.73.